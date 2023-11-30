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Нашлась сибирячка, которая пропала на красном кроссовере — ее искали полицейские и волонтеры

28 сентября Марина Цветкова уехала из дома и не вернулась

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Марина Цветкова уехала из дома на городском кроссовере

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В Новосибирске нашли живой пропавшую 31-однолетнюю женщину. Запись об этом появилась сегодня в официальном паблике отряда «Доброспас». Поисковики не комментируют обстоятельства, при которых пропала и нашлась девушка.

Марина Цветкова пропала 28 ноября 2023 года, как рассказал ее муж Андрей, в обед девушка заехала домой, чтобы переодеться, затем на собственной машине уехала — и перестала выходить на связь.

Родственники пропавшей обратились в полицию и к волонтерам, фотографии женщины опубликовали СМИ. Пропавшая передвигалась на дорогом кроссовере, а это значит, что она вполне могла стать жертвой преступления.

Так произошло, например, с бердчанкой Ириной Синельниковой: она ехала продавать автомобиль и пропала. Позже ее тело нашли на территории Кемеровской области. Оказалось, что убийцы встретились с ней под предлогом покупки машины, задушили женщину и угнали авто. Бердский городской суд приговорил их к длительным срокам наказания, однако убийцы оказались на свободе гораздо раньше.

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