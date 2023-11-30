Нашлась сибирячка, которая пропала на красном кроссовере — ее искали полицейские и волонтеры

В Новосибирске нашли живой пропавшую 31-однолетнюю женщину. Запись об этом появилась сегодня в официальном паблике отряда «Доброспас». Поисковики не комментируют обстоятельства, при которых пропала и нашлась девушка.
Марина Цветкова пропала 28 ноября 2023 года, как рассказал ее муж Андрей, в обед девушка заехала домой, чтобы переодеться, затем на собственной машине уехала — и перестала выходить на связь.
Родственники пропавшей обратились в полицию и к волонтерам, фотографии женщины опубликовали СМИ. Пропавшая передвигалась на дорогом кроссовере, а это значит, что она вполне могла стать жертвой преступления.
Так произошло, например, с бердчанкой Ириной Синельниковой: она ехала продавать автомобиль и пропала. Позже ее тело нашли на территории Кемеровской области. Оказалось, что убийцы встретились с ней под предлогом покупки машины, задушили женщину и угнали авто. Бердский городской суд приговорил их к длительным срокам наказания, однако убийцы оказались на свободе гораздо раньше.