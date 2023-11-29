«Местонахождение неизвестно»: 31-летняя женщина на красной машине пропала в Новосибирске

В Новосибирске ищут 31-летнюю Марину Цветкову. О том, что сибирячка пропала, сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте».
В сообщении указано, что женщина выходила на связь накануне, 28 ноября. Сейчас ее местонахождение неизвестно.
— Была на машине красного цвета, Renault Arkana, — указано в сообщении. — До настоящего момента местонахождение неизвестно.
Рост девушки составляет 173 сантиметра, телосложение худощавое. У сибирячки зеленые глаза и длинные русые волосы.
НГС попросил специалистов поискового отряда прокомментировать ситуацию. Инфорг отряда Любовь Рузина сообщила, что не может раскрыть подробности происшествия. Как рассказал НГС муж Марины Цветковой Андрей, сибирячка пропала во второй половине дня.
— Заехала домой, переоделась, уехала в неизвестном направлении на собственном автомобиле, — сказал мужчина.
В середине ноября в Новосибирске пропал 27-летний мужчина. Его видели в аэропорту Толмачево.