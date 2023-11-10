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СрочноПропал мужчина. Его видели в аэропорту Толмачево
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Прилетел в Новосибирск: пропавшего 27-летнего мужчину ищут волонтеры — его видели в аэропорту Толмачево

Местонахождение Алексея Довбышенко неизвестно с 30 октября

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Последний раз видели в аэропорту Толмачево

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В Новосибирске пропал 27-летний Алексей Довбышенко. Как сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск во «ВКонтакте», местонахождение мужчины неизвестно с 30 октября этого года.

В сообщении указано, что пропавшего последний раз видели в аэропорту Толмачево в Оби. Как рассказали НГС в поисковом отряде, мужчина прилетел в Новосибирск.

— Никаких подробностей у нас пока нет, — сказала специалист. — Последний раз видели в аэропорту Толмачево. Он прилетел и его там видели.

Рост Алексея Довбышенко составляет 180–185 сантиметров, телосложение спортивное, глаза карие, волосы темные. Мужчина был одет в черную куртку и черные штаны.

Накануне в Новосибирске появилась информация о поиске 30-летней Аксинии Шемякиной. 30 октября девушка вышла с работы, домой не вернулась. Позже источник НГС сообщил, что сибиряка пропала 27 октября. В последнее время она жила с недавно освободившимся рецидивистом.

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