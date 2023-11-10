Прилетел в Новосибирск: пропавшего 27-летнего мужчину ищут волонтеры — его видели в аэропорту Толмачево

В Новосибирске пропал 27-летний Алексей Довбышенко. Как сообщили в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск во «ВКонтакте», местонахождение мужчины неизвестно с 30 октября этого года.
В сообщении указано, что пропавшего последний раз видели в аэропорту Толмачево в Оби. Как рассказали НГС в поисковом отряде, мужчина прилетел в Новосибирск.
— Никаких подробностей у нас пока нет, — сказала специалист. — Последний раз видели в аэропорту Толмачево. Он прилетел и его там видели.
Рост Алексея Довбышенко составляет 180–185 сантиметров, телосложение спортивное, глаза карие, волосы темные. Мужчина был одет в черную куртку и черные штаны.