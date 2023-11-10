«Их выгнали из жилья, они его разбили»: подробности пропажи 30-летней женщины — она исчезла после скандала с парнем

Знакомая девушки отметила, что раньше она с Аксинией работала в ТЦ «Стрижи». Женщина характеризует пропавшую как «хорошую, ответственную девушку», которая «не пила алкоголь» и «не буянила». При этом в личной жизни Аксинии, по ее словам, всё было не очень радужно.



— У нее ребенок от первого мужа, с которым она не общается давным-давно. Жила с мужчиной, года два назад они развелись. Сейчас, говорят, жила с парнем каким-то, снимали квартиру, их выгнали, они ее всю разбили. Я в шоке — кто-кто, но не Сюся. Предполагаю, что он ее бил, — отметила собеседница.

