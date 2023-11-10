«Их выгнали из жилья, они его разбили»: подробности пропажи 30-летней женщины — она исчезла после скандала с парнем

Пропавшая две недели назад жительница Новосибирска Аксиния Шемякина в последнее время жила с недавно освободившимся рецидивистом. Знакомая сибирячки в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что недавно пару выгнали со съемной квартиры.
Источник НГС уточнил, что Аксиния пропала не
Знакомая девушки отметила, что раньше она с Аксинией работала в ТЦ «Стрижи». Женщина характеризует пропавшую как «хорошую, ответственную девушку», которая «не пила алкоголь» и «не буянила». При этом в личной жизни Аксинии, по ее словам, всё было не очень радужно.
— У нее ребенок от первого мужа, с которым она не общается давным-давно. Жила с мужчиной, года два назад они развелись. Сейчас, говорят, жила с парнем каким-то, снимали квартиру, их выгнали, они ее всю разбили. Я в шоке — кто-кто, но не Сюся. Предполагаю, что он ее бил, — отметила собеседница.
По предварительным данным, последний сожитель Аксинии —
— Девочки говорят, что отец ребенка ее тоже терроризировал со своей новой женой, — добавила собеседница.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданки, — отметили в ведомстве.
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Накануне ориентировку на поиск Аксинии разместили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Аксинии 30 лет, ее рост — 152 сантиметра. У женщины худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Сибирячка была одета в удлиненную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном, ярко-бирюзовые сапоги и, возможно, бежевую шапку.