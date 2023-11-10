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«Их выгнали из жилья, они его разбили»: подробности пропажи 30-летней женщины — она исчезла после скандала с парнем

Аксинию Шемякину знакомые характеризуют как не пьющую и не буйную женщину

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Аксиния пропала 27 октября, до этого ее вместе с парнем выгнали со съемной квартиры

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Пропавшая две недели назад жительница Новосибирска Аксиния Шемякина в последнее время жила с недавно освободившимся рецидивистом. Знакомая сибирячки в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что недавно пару выгнали со съемной квартиры.

Источник НГС уточнил, что Аксиния пропала не 30 октября, как сообщалось прежде, а 27 октября, она ушла в 8 вечера из дома на Родниках. Заявление о пропаже девушки 2 ноября написала ее мать. Известно, что ранее Аксиния уже пропадала.

Знакомая девушки отметила, что раньше она с Аксинией работала в ТЦ «Стрижи». Женщина характеризует пропавшую как «хорошую, ответственную девушку», которая «не пила алкоголь» и «не буянила». При этом в личной жизни Аксинии, по ее словам, всё было не очень радужно.

— У нее ребенок от первого мужа, с которым она не общается давным-давно. Жила с мужчиной, года два назад они развелись. Сейчас, говорят, жила с парнем каким-то, снимали квартиру, их выгнали, они ее всю разбили. Я в шоке — кто-кто, но не Сюся. Предполагаю, что он ее бил, — отметила собеседница.

По предварительным данным, последний сожитель Аксинии — 25-летний Роман Сливцов. В 2019 году его полный тезка был осужден за угон автомобиля и кражу на 3 года 10 месяцев. С учетом предыдущих судимостей парня отправили в колонию строгого режима. Знакомые пропавшей опознали сожителя Аксинии по предоставленной корреспондентом фотографии.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Аксинии, позвоните, пожалуйста, по указанным номерам

Если вы что-либо знаете о местонахождении Аксинии, позвоните, пожалуйста, по указанным номерам

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— Девочки говорят, что отец ребенка ее тоже терроризировал со своей новой женой, — добавила собеседница.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что 2 ноября в полицию поступило заявление о безвестном исчезновении Шемякиной.

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданки, — отметили в ведомстве.

Если вам известно, где находится Аксиния, то сообщите об этом по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Накануне ориентировку на поиск Аксинии разместили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Аксинии 30 лет, ее рост — 152 сантиметра. У женщины худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Сибирячка была одета в удлиненную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном, ярко-бирюзовые сапоги и, возможно, бежевую шапку.

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