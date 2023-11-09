Молодая женщина пропала в Новосибирске — о ней ничего неизвестно 10 дней

В Новосибирске пропала 30-летняя Аксиния Шемякина, о месте нахождения женщины неизвестно с 30 октября.
О пропаже сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», Аксинии 30 лет, рост — 152 сантиметра. У женщины худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.
Сибирячка была одета в удлиненную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном, ярко-бирюзовые сапоги и, возможно, бежевую шапку.
Если вам известно, где находится Аксиния, то сообщите об этом по телефону 8–800–700–54–52 или по номеру 112.
В конце октября в Новосибирске пропала 13-летняя девочка. Она ушла из школы и вовремя не вернулась домой.