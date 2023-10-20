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Вышла из школы и не вернулась:13-летнюю девочку ищут в Новосибирске

Школьница пропала в Железнодорожном районе

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Местоположение подростка неизвестно с 20 октября

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В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу из Железнодорожного района Александру Герус. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», местоположение подростка неизвестно с 20 октября.

— Девочка пропала сегодня в районе трех часов дня, она вышла из школы и настоящее время ее местоположение неизвестно, — рассказала НГС руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова.

Рост школьницы — 146 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Девочка была одета в розовое полупальто, синие брюки, бежевую толстовку, синие ботинки и розовую шапку, с собой у подростка находился серый с розовыми вставками рюкзак.

В начале октября в Новосибирске пропал 66-летний мужчина. Он направлялся домой на автобусе и не вышел на своей остановке.

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