Вышла из школы и не вернулась:13-летнюю девочку ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу из Железнодорожного района Александру Герус. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», местоположение подростка неизвестно с 20 октября.
— Девочка пропала сегодня в районе трех часов дня, она вышла из школы и настоящее время ее местоположение неизвестно, — рассказала НГС руководитель пресс-службы отряда Ольга Бобкова.
Рост школьницы — 146 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Девочка была одета в розовое полупальто, синие брюки, бежевую толстовку, синие ботинки и розовую шапку, с собой у подростка находился серый с розовыми вставками рюкзак.
В начале октября в Новосибирске пропал 66-летний мужчина. Он направлялся домой на автобусе и не вышел на своей остановке.