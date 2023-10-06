«Не вышел на своей остановке»: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину

В Новосибирске ищут 66-летнего Владимира Матюхова, проживающего в Кировском районе. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, мужчина пропал 5 октября. Об этом сообщили в группе поискового отряда во «ВКонтакте».
Руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова сообщила НГС, что мужчина направлялся домой на автобусе. Он не вышел на своей остановке.
— 4 октября направлялся домой на автобусе № 29, не вышел на своей остановке. Дальнейшее место нахождение неизвестно, — сообщила специалист. — Отряд ждёт свидетельств, может кто-то из пассажиров автобуса видел пропавшего в районе 16:00.
По информации специалиста, заявка о пропаже мужчины поступила на горячую линию отряда. Рост Владимира Матюхова составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые с сединой, глаза голубые. Сибиряк был одет в черную куртку, черное трико с белыми лампасами, черные туфли и кепку.
В сентябре в Новосибирске пропал молодой мужчина. Исчезнувший был одет в темно-серые брюки, серую толстовку с капюшоном и такого же цвета кроссовки.