Молодой мужчина пропал в Новосибирске - он не вернулся домой

В Новосибирске с 12 сентября разыскивают 28-летнего Константина Татаринова, проживающего в Кировском районе. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно.
Рост Константина — 180 см, он плотного телосложения, с зелеными глазами и короткими рыжими волосами. Исчезнувший был одет в темно-серые брюки, серую толстовку с капюшоном и такого же цвета кроссовки.
Особой приметой является то, что Константин Татаринов активно жестикулирует.
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