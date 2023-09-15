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СрочноВ Новосибирске пропал молодой мужчина
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Молодой мужчина пропал в Новосибирске - он не вернулся домой

Мужчина ушел из дома в серой толстовке и темно-серых брюках

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Мужчина не вернулся домой

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В Новосибирске с 12 сентября разыскивают 28-летнего Константина Татаринова, проживающего в Кировском районе. Как сообщили в областном поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно.

Рост Константина — 180 см, он плотного телосложения, с зелеными глазами и короткими рыжими волосами. Исчезнувший был одет в темно-серые брюки, серую толстовку с капюшоном и такого же цвета кроссовки.

Особой приметой является то, что Константин Татаринов активно жестикулирует.

Летом на пляже у Обского моря нашли тело пропавшей женщины. Перед этим ее несколько дней искали близкие.

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