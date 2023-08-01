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На пляже у Обского моря нашли тело женщины — она пропала три дня назад

Следователи проводят проверку

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Женщина пропала 28 июля

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В Новосибирске на пляже у Обского моря нашли тело пропавшей 49-летней Екатерины Вербицкой. Информацию об этом НГС сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

— 31 июля на открытом участке местности пляжа у Обского моря, обнаружено тело 49 летней женщины. В настоящее время территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.

28 июля в сообществе «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что женщина пропала в Советском районе на ОбьГЭС.

Недавно в Новосибирске нашли тело 39-летнего Александра Илюхина, который, по словам жены, упал с гидроцикла на Обском водохранилище. Мужчина был без спасательного жилета.

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