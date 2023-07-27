Спасатели нашли тело мужчины, который упал с гидроцикла на Обском водохранилище

По информации спасателей, мужчину искали четверо суток. Сотрудники МЧС России оказывали помощь полиции и родственникам без вести пропавшего Александра. О местоположении мужчины не было известно с 23 июля. Его тело нашли 27 июля.

— К сожалению, новосибирец обнаружен без признаков жизни на поверхности водоема и передан сотрудникам правоохранительных органов. Спасательного жилета на нем не было, — сообщили в МЧС.