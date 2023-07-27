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Спасатели нашли тело мужчины, который упал с гидроцикла на Обском водохранилище

Александр пропал четыре дня назад

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Тело мужчины нашли на поверхности Обского водохранилища

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В Новосибирске найдено тело 39-летнего Александра Илюхина, который, по словам жены, упал с гидроцикла на Обском водохранилище. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС по Новосибирской области.

По информации спасателей, мужчину искали четверо суток. Сотрудники МЧС России оказывали помощь полиции и родственникам без вести пропавшего Александра. О местоположении мужчины не было известно с 23 июля. Его тело нашли 27 июля.

— К сожалению, новосибирец обнаружен без признаков жизни на поверхности водоема и передан сотрудникам правоохранительных органов. Спасательного жилета на нем не было, — сообщили в МЧС.

Спасатели обследовали более 46 кв. км акватории и прибережной зоны на катере, 68 900 кв. м дна водохранилища на глубине до 6 м при 13 водолазных спусках.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Недавно трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Им помогли спасатели МАСС.

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Погиб мужчинаСпасателиГУ МЧС по Новосибирской областиОбское водохранилищеГидроцикл
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