Решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка: трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе

Трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Они решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка.



Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», 20 июля на середине Оби нашли двух девушек 20 лет и 21 года, также с ними была женщина 45 лет. Одна из девушек объяснила, что они решили отправиться в путешествие по реке на надувном матрасе от Бугринского моста до аквапарка. Но матрас начал сдуваться.