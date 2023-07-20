Решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка: трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе

Трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Они решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка.
Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», 20 июля на середине Оби нашли двух девушек 20 лет и 21 года, также с ними была женщина 45 лет. Одна из девушек объяснила, что они решили отправиться в путешествие по реке на надувном матрасе от Бугринского моста до аквапарка. Но матрас начал сдуваться.
Экстремалок вытащили из воды спасатели МАСС.
— К сожалению, участницы заплыва не осознавали серьезность своего поступка. Надеемся, что дома им придет понимание того, что бы было, если бы их не заметили. С большой долей вероятности домой бы они уже не вернулись, — сообщили спасатели.
Недавно спасатели достали автомобиль из Оби, машина была закрыта, а внутри находилась палатка.