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Решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка: трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе

Они думали, что отправились в путешествие

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Спасатели сообщили, что если бы сибирячек не увидели, то домой они могли бы не вернуться

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Трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Они решили доплыть от Бугринского моста до аквапарка.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», 20 июля на середине Оби нашли двух девушек 20 лет и 21 года, также с ними была женщина 45 лет. Одна из девушек объяснила, что они решили отправиться в путешествие по реке на надувном матрасе от Бугринского моста до аквапарка. Но матрас начал сдуваться.

Экстремалок вытащили из воды спасатели МАСС.

— К сожалению, участницы заплыва не осознавали серьезность своего поступка. Надеемся, что дома им придет понимание того, что бы было, если бы их не заметили. С большой долей вероятности домой бы они уже не вернулись, — сообщили спасатели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Недавно спасатели достали автомобиль из Оби, машина была закрыта, а внутри находилась палатка.

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