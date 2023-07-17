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Спасатели эвакуировали со дна Оби затонувшую «Волгу»: в салоне были документы и палатка

Сотрудники МАСС опубликовали видео со спасательной операции

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Владельца машины уже нашли

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Спасатели достали автомобиль из реки Обь в Новосибирске. Машина была закрыта, внутри находилась палатка.

Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», вчера, 16 июля, на реке Обь, улице Заобская и Затон проводили водолазные работы. Спасатели обследовали дно реки и в 10 метров от кромки воды на глубине 2,5 метра обнаружили закрытый автомобиль «Волга 3110».

— Обследовали салон и багажник, обнаружены документы и табличка в машину с номером телефона. Так же в салоне найдена палатка, — сообщили спасатели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Все вещи передали сотрудникам полиции. Людей в машине не было, владельца «Волги» нашли.

Недавно новосибисркий блогер Андрей Савин, занимающийся перепродажей машин, вместе со своей командой вытащил со дна небольшой реки автомобиль «Хонда-Цивик». Машина пролежала на дне примерно 14 лет.

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