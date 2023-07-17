Спасатели эвакуировали со дна Оби затонувшую «Волгу»: в салоне были документы и палатка

Спасатели достали автомобиль из реки Обь в Новосибирске. Машина была закрыта, внутри находилась палатка.
Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», вчера, 16 июля, на реке Обь, улице Заобская и Затон проводили водолазные работы. Спасатели обследовали дно реки и в 10 метров от кромки воды на глубине 2,5 метра обнаружили закрытый автомобиль «Волга 3110».
— Обследовали салон и багажник, обнаружены документы и табличка в машину с номером телефона. Так же в салоне найдена палатка, — сообщили спасатели.
Все вещи передали сотрудникам полиции. Людей в машине не было, владельца «Волги» нашли.
Недавно новосибисркий блогер Андрей Савин, занимающийся перепродажей машин, вместе со своей командой вытащил со дна небольшой реки автомобиль «Хонда-Цивик». Машина пролежала на дне примерно 14 лет.