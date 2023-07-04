Сибиряк с друзьями вытащил из реки «Хонду», которая пролежала на дне 14 лет — через несколько дней ее украли

Новосибирский блогер Андрей Савин, занимающийся перепродажей машин, вместе со своей командой вытащил со дна небольшой реки автомобиль «Хонда-Цивик». Машина пролежала на дне примерно 14 лет. Ролик об эвакуации остатков транспортного средства сибиряк опубликовал в своем YouTube-канале Reseller Savin.
Блогер рассказал корреспонденту НГС, что о машине он узнал от подписчиков своего канала. Андрей и его напарники тщательно готовились к тому, чтобы вынуть «Хонду» с речного дна в районе Старого моста в Заельцовском районе.
— Чтобы достать авто из воды, мы прикрепили к его передней части лебедку, а также использовали очень много тросов, блоки и полиспасты, позволяющие увеличить тяговую силу лебедки, — перечислил Савин.
Андрей объяснил, что машину решили достать из водоема не просто так, а из благих намерений.
— Она долгое время пролежала на дне маленькой речушки и, находясь там, по сути, никого не интересовала. Мы захотели достать ее, чтобы создать развлекательный контент для нашего блога, протестировать возможности автомобилей (которые тянули груду металла. — Прим. ред.) и очистить водоем от загрязнения. В общем, исключительно из добрых побуждений, — рассказал NGS.RU Андрей Савин.
Обломки автомобиля планировали сдать в металлолом или «сделать с ними что-нибудь еще», а заодно снять об этом новое видео. Но сделать это, увы, не успели. Андрей Савин уехал в командировку на несколько дней, а вернувшись, вместе с командой обнаружил, что машины на прежнем месте нет.
— Там, где мы оставили машину, уже не было ничего, кроме следов трактора. Возможно, автомобиль вывезли рабочие или вообще кто-то сдал в металлолом — правды, к сожалению, мы не знаем, — говорит Савин.
Так что поехать автомобиль уже не сможет. Хотя подписчики YouTube-канала Андрея Савина на это надеялись.
— Требую восстановления! — написал один из подписчиков.
Некоторые комментаторы, в свою очередь, начали шутить.
— Найдите хозяина и привезите ему (машину) под чехлом и бантиком, снимите реакцию.
— Предлагаю выбросить ее обратно.
Между тем новосибирцы жалуются на проблемы с автозапчастями. Здесь мы рассказывали, что об их дефиците говорят эксперты.