Битые, крашеные, с пробегом: новосибирцы жалуются на проблемы с автозапчастями — что говорят эксперты на рынке

— Мне говорят, что на Nissan нет дверей в наличии. Предлагают крашеные в другой цвет, и якобы в мой цвет надо перекрашивать самому — и то купить можно только под заказ. У дилера нет в наличии, — рассказал сибиряк.

При этом автолюбители отмечают, что те запчасти, которые есть в наличии или доступны под заказ, существенно подорожали.

