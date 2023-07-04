Битые, крашеные, с пробегом: новосибирцы жалуются на проблемы с автозапчастями — что говорят эксперты на рынке

Новосибирские автовладельцы замечают рост цен на автозапчасти и отдельные комплектующие, а также сетуют на то, что отдельные позиции приходится ждать по нескольку месяцев. Корреспондент НГС пообщалась с владельцами зарубежных машин, с представителями авторынка и автоэкспертами, и выяснила, что происходит на самом деле.
Недовольные владельцы
Автомобилист из Новосибирска ездит на
— Мне говорят, что на Nissan нет дверей в наличии. Предлагают крашеные в другой цвет, и якобы в мой цвет надо перекрашивать самому — и то купить можно только под заказ. У дилера нет в наличии, — рассказал сибиряк.
При этом автолюбители отмечают, что те запчасти, которые есть в наличии или доступны под заказ, существенно подорожали.
Что говорят продавцы
Продавцы автозапчастей утверждают, что долго ждать их приходится не всегда. Те запчасти, которые недоступны для российского рынка, предприниматели стараются даже не заказывать.
— Те, что невозможно заказать, и мы не можем подтвердить, что они придут, стараемся не заказывать, чтобы не расстраивать наших покупателей, — рассказал менеджер одного из новосибирских магазинов по продаже автозапчастей Евгений. — С запчастями на европейские и американские машины всё сложнее, чем, например, с «корейцами» и «японцами». Запчасти на американские и европейские машины можно найти, если они до 2017 года.
Мужчина отметил, что это происходит потому, что американский рынок защищает себя сильнее, чем европейский: когда российские предприниматели ищут запчасти по кроссам (база кроссов — взаимосвязи между аналогичными запчастями. Если в базе между двумя запчастями имеется связь (кросс), то эти запчасти являются взаимозаменяемыми. — Прим. ред.), американские производители скрывают их. Из-за этого российские продавцы не могут найти аналоги той или иной детали. При этом если раньше такие запчасти были доступны под заказ, то сейчас владельцам остается искать б/у по стране.
Собеседник также добавил, что популярные запчасти есть на складах российских магазинов — фары, бампера, крылья. Сложнее всё обстоит с капотами, задними дверями для пикапов, купе, универсалов и других видов кузова, кроме седана.
Управляющий магазином автозапчастей Leemancar.ru Дмитрий отметил, что массовых проблем с поставками автозапчастей он не замечает — трудности касаются доставки только некоторых групп товаров.
— Проблемы в основном связаны с логистикой. Есть трудности в перевозке крупногабаритных деталей, дорогостоящих элементов: например, оптика, кузовные элементы, которые могут повредиться при перевозке, так как не совсем отлажены каналы поставок. Перевозчики не всегда отвечают за повреждения при перевозке, оптовые покупатели не заказывают такие запчасти, блокируют закуп. Конечный покупатель может от этого страдать, так как не может заказать нужные детали через посредников и поставщиков из других стран, — отметил менеджер магазина.
Также специалист отметил, что с расходниками и ходовыми позициями по запчастям проблем нет — их стало даже больше, так как появилось много китайских и корейских аналогов. Дефицита не наблюдается и по оригинальным запчастям.
— Произошло переформатирование рынка. Некоторые японские и немецкие бренды ушли из-за санкций. Те поставщики, которые их возили, просто перестали их возить. Вместо них появились другие, которыми можно всё заменить, — объяснил Дмитрий.
При этом, по словам эксперта, запчасти после очередного скачка доллара сразу подорожали примерно на 10%, цены выросли на все товары, которые идут из-за рубежа. Это связано с тем, что у многих крупных компаний всё сильно завязано на валюте.
— Сегодня он 90, вчера 80. Они в рабочей базе переставляют курс, и цена реализации на текущий товар, который был по старому закупу получен, дорожает. Когда курс откатится назад, они назад всё вернут. Единственное, если сильно просаживается доллар, запчасти идут с сильным опозданием — в такое время все выжидают повышения курса, — говорит управляющий магазином.
Еще один представитель магазина автозапчастей отметил, что ждать детали сейчас приходится дольше, так как товары ввозят через третьи страны. Но дефицита он не наблюдает.
— Сложных позиций в нашем магазине мало, мы больше расходниками занимаемся: фильтры, колодки, ходовка. Такие позиции всегда на рынке будут. Да и цены, как мне кажется, остались прежними, — считает менеджер, пожелавший остаться анонимным.
Мнения экспертов
Автоэксперты поясняют, что цены на запчасти выросли по нескольким причинам: рост доллара, инфляция в стране и санкционные трудности.
— Во-первых, иностранная валюта подорожала. Казахстан включил барьеры, которые не дают через них везти в РФ санкционные запчасти, их стало дороже поставлять. Кроме того, в стране никто не отменял инфляционные процессы — все хотят кушать больше и делают наценку. Всё дорожает. Кузовные запчасти подорожали, в том числе и потому, что они более объемные и их возить достаточно дорого, — объясняет Вячеслав Ашурков, руководитель ФАР в Новосибирске.
Эксперт поясняет, что когда началась СВО, цены на автозапчасти подросли, сейчас же они колеблются в зависимости от курса доллара. Например, до спецоперации бампер на Toyota стоил 15 тысяч рублей, сейчас — 35. Фара на Honda стоила 10 тысяч, сейчас — 17. Лобовое стекло на Toyota до спецоперации стоило 20 тысяч, в феврале
Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев тоже считает, что причин роста цен на запчасти несколько. При этом он уверен: ситуация не вышла из-под контроля.
— Количество машин растет с каждым днем, запасов кузовных нет. Сейчас рост цен заметен — курс доллара растет неизменно, все последние события способствуют этому. Как бы мы ни говорили, что стремимся отвязаться от доллара, этот процесс идет медленно. В нашей стране всё дорожает, — считает Епанчинцев.
При этом спикер говорит, что запчасти на новые модели машин всегда приходилось долго ждать, и так будет всегда, так как они после выпуска очередной модели автомобиля какое-то время находятся на конвейере.
— Мало кто у нас сталкивался с оригинальными запчастями — обычно у нас их покупают с разборов либо контракт так называемый. Новые оригинальные запчасти, застрахованные КАСКО, — это всегда длительное ожидание.
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