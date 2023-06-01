В Новосибирске начали предлагать новые японские спорткары за 9 миллионов — как они выглядят и сколько ждать машину

— Всё по предзаказу. Цена указана усредненная, а на деле всё зависит от комплектации. Если заказываем из ОАЭ, люди ждут полтора месяца, из США — от двух. Машины идут по параллельному импорту, — рассказал в телефонном разговоре с журналистом НГС менеджер Prime Import Евгений. — Такие спорткары появились недавно, в США — 3–4 месяца назад. В целом авто пользуются хорошим спросом у нас.



Ранее НГС писал, что происходит с запчастями на китайские автомобили в Новосибирске. Собственники магазинов назвали самые недоступные из них.

