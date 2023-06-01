В Новосибирске начали предлагать новые японские спорткары за 9 миллионов — как они выглядят и сколько ждать машину

Новосибирцам стали доступны для покупки японские спорткары — объявления публикуют новосибирские автодилеры, а везут авто через третьи страны несколько месяцев. Корреспондент НГС пообщался с продавцами и автоэкспертами и выяснил, откуда везут машины, во сколько они обойдутся и есть ли на такой сегмент спрос у сибиряков.
В Новосибирске стали доступны для заказа спорткары Nissan Z 2023 года — объявления представители автодилеров размещают на Avito. Автомобили отличает стильный дизайн с намеком на ретро. Прямоугольную решетку радиатора у Nissan автоэксперты сравнивают со старым Datsun 240. Ценителей также привлекают яркие цвета корпуса, например насыщенно-желтый.
Новый Nissan Z конструкторы оснастили битурбомотором V6 (мотором с двумя турбинами. — Прим. ред.) объемом 3 литра. Мощность составляет 405 лошадиных сил. Коробка переключения передач — либо 6-ступенчатая «механика», либо 9-ступенчатый «автомат».
У автомобиля задний привод. Длина купе составляет
— Серия таких машин всегда была востребована в России и популярна. Например, Nissan GT-R, другие спортивные модели, — отметил член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев. — Почему партнеры решили, несмотря на санкции, предоставить именно эту машину нашим дилерам? Возможно, нет такого спроса на них в мире. Когда анализируешь те или иные события, касающиеся поставок санкционных машин, надо понимать, что мир по большому счету капиталистический и, как говорится, и как говорил Маркс, «нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300-процентной прибыли».
Цена вопроса
На начало июня в Новосибирске нашлось всего три объявления с предложением купить новейший японский спорткар.
— Цена автомобиля указана с учетом всех затрат. Вы получаете машину с минимальным пробегом из страны-производителя и становитесь первым владельцем по ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства. — Прим. ред.) в России. При заказе получаете выгоду от 500 тысяч рублей. Автомобиль под заказ, — указано в объявлении компании «АвтоИмпорт» на Avito.
Nissan Z 2023 года обойдется в 9,85 миллиона рублей — некоторые сибиряки жалуются в отзывах, что при заказе компания накручивает цены примерно на 30%. Автодилер при этом утверждает, что предоставляет все необходимые документы, а также заключает договор, в котором прописывает все параметры авто. Срок доставки составляет 6–8 недель. А еще дилер готов оказывать полное сопровождение сделки от проверки с видеоотчетами до консультации.
Еще одна компания, предлагающая услуги по доставке спорткаров, Prime Import, тоже находится в Новосибирске. Разбег цен на спортивные модели Nissan у этого представителя — от 8,6 до 9,8 миллиона рублей. При этом дилер предупреждает, что цена измеряется в долларах США, является окончательной и включает в себя стоимость машины, логистику, таможенные сборы, установку оборудования «ЭРА Глонасс», расходы на выдачу ЭПТС и другие сборы. На новые импортные машины дилер обещает год расширенной гарантии, но только на основные узлы и агрегаты.
— Всё по предзаказу. Цена указана усредненная, а на деле всё зависит от комплектации. Если заказываем из ОАЭ, люди ждут полтора месяца, из США — от двух. Машины идут по параллельному импорту, — рассказал в телефонном разговоре с журналистом НГС менеджер Prime Import Евгений. — Такие спорткары появились недавно, в США — 3–4 месяца назад. В целом авто пользуются хорошим спросом у нас.
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