«Есть шанс, что он выбрался». В Новосибирске пропал мужчина — он упал с гидроцикла в Обь

23 июля недалеко от пляжа «Бумеранг» пропал
Как рассказала НГС Екатерина, жена пропавшего Александра, мужчина упал с гидроцикла недалеко от берега. Что произошло потом, родные не знают.
— Приезжали сотрудники полиции, работали МЧС и водолазы, потом тишина. Каждый день продолжаем поиски, есть шанс, что он выбрался из воды. Обращались к волонтерам, заявка была принята, но далее ничего не последовало. Пока ищем своими силами, — объяснила Екатерина.
В пресс-службе МЧС по региону журналисту сообщили, что инцидент произошел
Недавно трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Им помогли спасатели МАСС.