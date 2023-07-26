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«Есть шанс, что он выбрался». В Новосибирске пропал мужчина — он упал с гидроцикла в Обь

Спасатели обследовали акваторию и берег, но сибиряка не нашли

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Мужчина пропал 23 июля

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23 июля недалеко от пляжа «Бумеранг» пропал 39-летний Александр Илюхин. Мужчина катался на гидроцикле у Обского водохранилища и упал с него возле берега.

Как рассказала НГС Екатерина, жена пропавшего Александра, мужчина упал с гидроцикла недалеко от берега. Что произошло потом, родные не знают.

— Приезжали сотрудники полиции, работали МЧС и водолазы, потом тишина. Каждый день продолжаем поиски, есть шанс, что он выбрался из воды. Обращались к волонтерам, заявка была принята, но далее ничего не последовало. Пока ищем своими силами, — объяснила Екатерина.

В пресс-службе МЧС по региону журналисту сообщили, что инцидент произошел 23 июля. К поиску пропавшего без вести мужчины подключались спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Сотрудники проводили визуальный осмотр акватории и прибрежной зоны, а также осуществляли водолазные спуски. Поиски результатов не дали, их продолжат по заявке полиции.

Недавно трех сибирячек нашли в Оби на сдувающемся матрасе. Им помогли спасатели МАСС.

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