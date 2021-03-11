В Кемерово убийцам Ирины Синельниковой вынесли приговор — они получили 39 лет на двоих

Подозреваемым в убийстве Ирины Синельниковой вынесли приговор
В четверг, 11 марта, Кемеровский районный суд огласил приговор по делу об убийстве 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, которое произошло в январе 2019 года.
Как сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на адвоката одного из осужденных, Дмитрия Фурсова, судья приговорил Станислава Белоусова к 18 годам лишения свободы, Дмитрия Фурсова — к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить по 1,5 миллиона рублей брату погибшей, которого признали потерпевшим по этому делу.
— Под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.
По версии следствия, мужчины задушили Ирину самодельной удавкой, забрали у нее все ценные вещи, а тело выбросили в Кемеровской области. Их обвиняют в убийстве («ж», «з»
Ирина Синельникова под Новосибирском в начале января 2019 года. Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером