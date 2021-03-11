11 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 74.04
eur 87.96
Тема дняКовид всё? Цифры за сутки и прогноз вирусолога

Все новости

Все новости

В Кемерово убийцам Ирины Синельниковой вынесли приговор — они получили 39 лет на двоих

Их отправят в колонию строгого режима

1 088
9Обсудить

Поделиться

Также осужденные должны выплатить компенсацию брату Ирины Синельниковой

Также осужденные должны выплатить компенсацию брату Ирины Синельниковой

Поделиться

Подозреваемым в убийстве Ирины Синельниковой вынесли приговор

В четверг, 11 марта, Кемеровский районный суд огласил приговор по делу об убийстве 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, которое произошло в январе 2019 года.

Как сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на адвоката одного из осужденных, Дмитрия Фурсова, судья приговорил Станислава Белоусова к 18 годам лишения свободы, Дмитрия Фурсова — к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также осужденные должны выплатить по 1,5 миллиона рублей брату погибшей, которого признали потерпевшим по этому делу.

— Под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.

По версии следствия, мужчины задушили Ирину самодельной удавкой, забрали у нее все ценные вещи, а тело выбросили в Кемеровской области. Их обвиняют в убийстве («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Ирина Синельникова под Новосибирском в начале января 2019 года. Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером 11 января. Сибирячка поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело бердчанки нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

колонияприговорсуд в Кемерово
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...