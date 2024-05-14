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Происшествия На берегу Берди нашли подозрительную бочку из украинской Винницы — на место вызвали специалистов радиационной защиты

На берегу Берди нашли подозрительную бочку из украинской Винницы — на место вызвали специалистов радиационной защиты

Ее нашли недалеко от СНТ «Луговое»

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Бочку огородили и никого к ней не подпускают

На берегу Берди нашли подозрительную бочку с надписью «Биохимресурс город Винница Украина» в 25 метрах от домов СНТ «Луговое». Местные жители вызвали спасателей.

— Спасатели Искитимского отряда оперативно прибыли на место нахождения металлической емкости, провели визуальный осмотр места и емкости, выставили ограждение. Работы проводились с соблюдением правил техники безопасности в средствах индивидуальной защиты более двух часов, — говорится в сообщении Аварийно-спасательной службы Новосибирской области на официальном сайте.

Спасатели добавили, что сегодня, 14 мая, к месту обнаружения будет направлено Агентство радиационной, химической и биологической защиты для реализации утилизации неизвестного объекта.

В марте произошел разлив нефти на Оби из-за затонувшей баржи в Ленинском районе. Инцидент произошел в Яринском затоне.

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Бочка Новосибирская область Бердск Аварийно-спасательная служба
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