На берегу Берди нашли подозрительную бочку из украинской Винницы — на место вызвали специалистов радиационной защиты

На берегу Берди нашли подозрительную бочку с надписью «Биохимресурс город Винница Украина» в 25 метрах от домов СНТ «Луговое». Местные жители вызвали спасателей.
— Спасатели Искитимского отряда оперативно прибыли на место нахождения металлической емкости, провели визуальный осмотр места и емкости, выставили ограждение. Работы проводились с соблюдением правил техники безопасности в средствах индивидуальной защиты более двух часов, — говорится в сообщении Аварийно-спасательной службы Новосибирской области на официальном сайте.
Спасатели добавили, что сегодня, 14 мая, к месту обнаружения будет направлено Агентство радиационной, химической и биологической защиты для реализации утилизации неизвестного объекта.
В марте произошел разлив нефти на Оби из-за затонувшей баржи в Ленинском районе. Инцидент произошел в Яринском затоне.