Горит трава и лес: трассу под Новосибирском затянуло дымом — пугающее видео

В Новосибирской области горит лес и трава на трассе Новосибирск — Чулым. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» сегодня, 14 мая.

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в регионе продолжаются ландшафтные пожары. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 лесных пожаров и зафиксировано 65 термических точек.

— 99 раз выезжали на ликвидацию возгораний, из них 75 раз на тушение сухой травы и мусора. На всей территории Новосибирской области установлен 4-й класс пожарной опасности. Гражданам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать палов травы, — подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Это угрожает переходу огня как на лесные массивы, так и на населенные пункты.

