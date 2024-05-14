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Происшествия Горит трава и лес: трассу под Новосибирском затянуло дымом — пугающее видео

Горит трава и лес: трассу под Новосибирском затянуло дымом — пугающее видео

Водителям нужно быть аккуратнее

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Дым затянул дорогу и снизил видимость

В Новосибирской области горит лес и трава на трассе Новосибирск — Чулым. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» сегодня, 14 мая.

На ролике видно, что дорогу затянуло густым дымом.

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в регионе продолжаются ландшафтные пожары. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 лесных пожаров и зафиксировано 65 термических точек.

— 99 раз выезжали на ликвидацию возгораний, из них 75 раз на тушение сухой травы и мусора. На всей территории Новосибирской области установлен 4-й класс пожарной опасности. Гражданам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать палов травы, — подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Это угрожает переходу огня как на лесные массивы, так и на населенные пункты.

Все возгорания в регионе находятся на контроле. Напомним, что сейчас нельзя разводить открытый огонь, ходить в лес и жарить шашлыки.

В регионе с 15 апреля 2024 года введен пожароопасный сезон. Были названы шесть самых опасных районов.

ПО ТЕМЕ
ГУ МЧС по Новосибирской области Ландшафтный пожар Пал травы Горит лес
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