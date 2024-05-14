Горит трава и лес: трассу под Новосибирском затянуло дымом — пугающее видео

В Новосибирской области горит лес и трава на трассе Новосибирск — Чулым. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» сегодня, 14 мая.
На ролике видно, что дорогу затянуло густым дымом.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в регионе продолжаются ландшафтные пожары. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 лесных пожаров и зафиксировано 65 термических точек.
— 99 раз выезжали на ликвидацию возгораний, из них 75 раз на тушение сухой травы и мусора. На всей территории Новосибирской области установлен 4-й класс пожарной опасности. Гражданам необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать палов травы, — подчеркнули в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Это угрожает переходу огня как на лесные массивы, так и на населенные пункты.
Все возгорания в регионе находятся на контроле. Напомним, что сейчас нельзя разводить открытый огонь, ходить в лес и жарить шашлыки.
В регионе с 15 апреля 2024 года введен пожароопасный сезон. Были названы шесть самых опасных районов.