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Политика Путин утвердил состав администрации президента: в нее вошли экс-глава ФСБ и бывший директор «Росатома»

Путин утвердил состав администрации президента: в нее вошли экс-глава ФСБ и бывший директор «Росатома»

Руководителем АП снова стал Антон Вайно

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Новые назначения президент сделал 14 мая — через неделю после инаугурации

Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве Администрации президента. Этот госорган обеспечивает деятельность президента и контролирует исполнение его решений. Руководителем АП снова стал Антон Вайно — он занимает этот пост с 2016 года. Его первые заместители тоже не поменялись — ими остались Сергей Кириенко (в прошлом директор «Росатома») и Алексей Громов (он работает в Администрации президента с конца девяностых). Кроме того, замами назначены Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. Пресс-секретарем президента вновь назначен Дмитрий Песков, занимающий эту должность более 10 лет.

Среди помощников президента появился Николай Патрушев — экс-глава ФСБ, который с 2008 года занимал пост секретаря Совета Безопасности. Всего пару дней назад он этот пост покинул, уступив место экс-министру обороны Сергею Шойгу. Также своим помощником президент назначил Алексея Дюмина, которого для этого пришлось освободить от должности губернатора Тульской области. Еще среди помощников Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев. Начальником Государственно-правового управления президента стала Лариса Брычева, начальником референтуры — Дмитрий Калимулин, начальником Контрольного управления — Дмитрий Шальков, руководителем протокола — Владислав Китаев.

Также президент утвердил своих полномочных представителей в федеральных округах, в Совете Федерации, в Госдуме и в Конституционном суде.

Ожидается, что 14 мая завершатся перестановки в кабмине: сегодня Госдума рассматривает кандидатуры на посты профильных министров, а Совфед — на посты министров силового блока. Когда всех согласуют, президент подпишет указы о назначениях министров и правительство приступит к работе в новом составе.

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Администрация президента Владимир Путин Кадровые перестановки
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