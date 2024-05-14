Путин утвердил состав администрации президента: в нее вошли экс-глава ФСБ и бывший директор «Росатома»

Новые назначения президент сделал 14 мая — через неделю после инаугурации Источник: kremlin.ru











Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве Администрации президента. Этот госорган обеспечивает деятельность президента и контролирует исполнение его решений. Руководителем АП снова стал Антон Вайно — он занимает этот пост с 2016 года. Его первые заместители тоже не поменялись — ими остались Сергей Кириенко (в прошлом директор «Росатома») и Алексей Громов (он работает в Администрации президента с конца девяностых). Кроме того, замами назначены Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко. Пресс-секретарем президента вновь назначен Дмитрий Песков, занимающий эту должность более 10 лет.

Среди помощников президента появился Николай Патрушев — экс-глава ФСБ, который с 2008 года занимал пост секретаря Совета Безопасности. Всего пару дней назад он этот пост покинул, уступив место экс-министру обороны Сергею Шойгу. Также своим помощником президент назначил Алексея Дюмина, которого для этого пришлось освободить от должности губернатора Тульской области. Еще среди помощников Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев. Начальником Государственно-правового управления президента стала Лариса Брычева, начальником референтуры — Дмитрий Калимулин, начальником Контрольного управления — Дмитрий Шальков, руководителем протокола — Владислав Китаев.

Также президент утвердил своих полномочных представителей в федеральных округах, в Совете Федерации, в Госдуме и в Конституционном суде.