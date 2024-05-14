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Дороги и транспорт В Новосибирске задержана руководитель департамента транспорта Олеся Богомазова

В Новосибирске задержана руководитель департамента транспорта Олеся Богомазова

Ее подозревают в получении взятки

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Олеся Богомазова была заместителем главы департамента до увольнения Константина Васильева

В Новосибирске задержали исполняющую обязанности главы департамента транспорта Олесю Богомазову. Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Информацию об этом НГС подтвердил информированный источник.

Задержание Богомазовой проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОБЭП) во вторник, 14 мая. По предварительным данным, чиновница подозревается в получении взятки в крупном размере, уголовное дело возбуждено сотрудниками Следственного комитета. Пока неизвестно, в каком статусе находится Олеся Богомазова.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС пообещали предоставить комментарий о задержании Богомазовой позже.

Олеся Богомазова исполняет обязанности главы городского департамента транспорта с 18 декабря 2023 года. В должность она вступила после увольнения предыдущего главы департамента Константина Васильева.

В конце марта в Новосибирске задержали главу департамента транспорта Константина Васильева. Он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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