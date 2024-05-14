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Криминал Американский военный избил и ограбил россиянку: что известно о задержанном сержанте Гордоне Блэке

Американский военный избил и ограбил россиянку: что известно о задержанном сержанте Гордоне Блэке

Его дело расследует Пентагон и полиция Владивостока

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Сержанту грозит до 5 лет лишения свободы

Старшего сержанта американской армии Гордона Блэка задержали во Владивостоке по подозрению в краже. Он прилетел в Россию из Южной Кореи в нарушение правил, чтобы встретиться со своей девушкой, местной жительницей.

Служить Гордону оставалось недолго, вскоре он должен был вернуться на родину в штат Техас. 10 апреля он отправился за своей девушкой в Приморье. Оказалось, что эту поездку сержант Блэк не согласовал с командованием. План он реализовал в своем отпуске. Первомайский районный суд Владивостока сообщил об аресте Гордона Блэка 7 мая, а официальный представитель Армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что задержан он был 2 мая.

Телеканал NBC News сообщает, что во Владивостоке Блэк и его девушка жили вместе. В один из дней они поссорились и он избил ее. После конфликта пара разошлась, а пострадавшая обнаружила пропажу 200 тысяч рублей. За помощью она обратилась в полицию. По данным пресс-службы УМВД, девушка отказалась обвинять американца в избиении и заявила только о краже.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, трансляция которого шла на YouTube 7 мая, подчеркнула, что военному запрещены любые несогласованные поездки в Россию, а Блэк «не запрашивал официального разрешения». Пентагон также «не санкционировал его поездку».

Пентагон — Министерство обороны США.

Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU собрали всё, что известно на данный момент о самом Блэке и пострадавшей девушке.

Кто такой сержант Блэк?

Блэку 34 года, про личную жизнь известно мало, но в аккаунте его подруги в TikTok на видео они часто появлялись вместе с 2022 года. Она называла Гордона мужем. На одном из роликов американец одаривает ее подарками, а в ответ получает носки — интерпретация распространенной шутки с презентами на 8 Марта и 23 Февраля в России.

Помимо прочего, в видео они обсуждают простую жизнь, в том числе в Корее, русские фильмы, музыку и общаются с подписчиками на общие темы.

На некоторых роликах военный появляется в форме американской армии с нашивкой со своим именем на груди. Также есть нашивки военной академии Уайтмена, которая занимается подготовкой сержантского состава для расквартированной в Южной Корее 8-й армии США. Около этой академии снят один из видеороликов подруги Блэка.

Известно, что ей 32 года, она родилась и выросла во Владивостоке, а последние восемь лет живет в Южной Корее. Социальные сети россиянки закрыты. По данным источника VLADIVOSTOK1.RU, знакомого с ситуацией, она уехала в другую страну из-за сильных скандалов с матерью — девушка даже писала несколько заявлений в полицию.

История знакомства

Встретились молодые люди в Корее, вместе провели около двух лет. В социальных сетях россиянка рассказывала, что родственники Блэка шлют ей сообщения с предостережениями. Якобы на родине у него уже два развода и дети и ее ждет та же участь — быть брошенной.

Издание Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что между Блэком и его русской девушкой в 2023 году произошла бытовая ссора, после чего она вернулась в Россию.

Мать американского сержанта Мелоди Джонс рассказала телеканалу ABC News, что визит сына в Россию беспокоил ее больше, чем служба в Ираке. С ее слов, он уже собирался лететь обратно, но не успел, а к знакомству с русской девушкой она отнеслась с опаской, посчитав, что это часть большого обмана.

Что грозит военному?

Сейчас расследование полностью лежит на приморской полиции, Гордона Блэка задержали в одной из городских гостиниц. Он купил авиабилеты и собирался улететь на родину. Ближайшие два месяца американец проведет в СИЗО Владивостока. Максимальное наказание по статье «Кража» — 5 лет лишения свободы.

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Избил Избил девушку Задержан Сбежал Армия
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