«Все заволокло удушливым дымом, дышать нечем»: в Новосибирске горит свалка у Хилокского рынка — онлайн

В Ленинском районе Новосибирска вечером 14 мая загорелась свалка у Хилокского рынка. С места пожара поднимается черный столб дыма. В режиме онлайн следим за происходящим.
Вид на пожар с улицы Фрунзе.
Как сообщает наш фотокорреспондент Андрей Бортко, на месте возгорания со стороны Хилокского рынка огонь тушат несколько пожарных машин. Со стороны Ордынского шоссе пожарных пока нет.
— Вид на пожар с улицы Восход. Над набережной визуально ощутимая дымка, — отметил читатель НГС.
Жители Хилокского жилмассива отмечают, что ситуация на районе продолжает ухудшаться.
— Малыгина первые приняли удар, затем Хилокская и близлежащие улицы заволокло черным, удушливым дымом, дышать очень тяжело! Кашель, глаза слезятся. Сказать, что местных жителей настиг настоящий ужас, это ничего не сказать. Нам некуда пойти, и мы вынуждены оставаться дома, но даже сквозь закрытые окна проникает запах гари! Небо затянуло едким дымом так, что его не видно, — написала местная жительница в группе «Хилокский жилмассив» во «ВКонтакте».
Еще кадры с места очага пожара.
А такие виды открываются жителям домов на улице Забалуева.
А тем временем запах гари уже чувствуется и в центре города. Об этом сообщают жители Новосибирска.
— Нахожусь в самом центре, но даже тут пахнет дымом. Боюсь представить, что происходит рядом с местом пожара, — отметил читатель НГС Юрий.
Читатели продолжают делиться кадрами с пожара на свалке.
— На смену зеленой пыльце пришла пыль и дым, — отмечает читатель НГС.
По словам очевидцев, распространение огня продолжается.
— Выглядит жутко. Огонь и дым заметно издалека, в сторону пожара проехали две машины с мигалками: одна пожарная, вторая «Газель» МЧС. Некоторые люди снимают всё на телефон, подходят близко к забору. Воняет гарью даже в машине, — очевидец Никита.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в 17:59.
— На место пожара были направлены пять единиц техники от МЧС и 20 человек. Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются, — пояснили в МЧС.