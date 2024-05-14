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Происшествия онлайн-трансляция «Все заволокло удушливым дымом, дышать нечем»: в Новосибирске горит свалка у Хилокского рынка — онлайн

«Все заволокло удушливым дымом, дышать нечем»: в Новосибирске горит свалка у Хилокского рынка — онлайн

Первые сообщения о возгорании поступили около 18:00

6 871
33 комментария

В Ленинском районе Новосибирска вечером 14 мая загорелась свалка у Хилокского рынка. С места пожара поднимается черный столб дыма. В режиме онлайн следим за происходящим.

Присылайте фото и видео с места инцидента.
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Павел Пешков
Павел Пешков
Павел Пешков
пожар продолжается 

Вид на пожар с улицы Фрунзе.

Павел Пешков
Огонь продолжает полыхать 

Как сообщает наш фотокорреспондент Андрей Бортко, на месте возгорания со стороны Хилокского рынка огонь тушат несколько пожарных машин. Со стороны Ордынского шоссе пожарных пока нет.

Павел Пешков
На месте пожара уже работает МЧС

— Вид на пожар с улицы Восход. Над набережной визуально ощутимая дымка, — отметил читатель НГС.

Павел Пешков
Клубы черного дыма и пламя недалеко от жилых домов 

Жители Хилокского жилмассива отмечают, что ситуация на районе продолжает ухудшаться.

— Малыгина первые приняли удар, затем Хилокская и близлежащие улицы заволокло черным, удушливым дымом, дышать очень тяжело! Кашель, глаза слезятся. Сказать, что местных жителей настиг настоящий ужас, это ничего не сказать. Нам некуда пойти, и мы вынуждены оставаться дома, но даже сквозь закрытые окна проникает запах гари! Небо затянуло едким дымом так, что его не видно, — написала местная жительница в группе «Хилокский жилмассив» во «ВКонтакте».

Павел Пешков

Еще кадры с места очага пожара.

Павел Пешков

А такие виды открываются жителям домов на улице Забалуева.

С места поднимается черный столб дыма
Павел Пешков

А тем временем запах гари уже чувствуется и в центре города. Об этом сообщают жители Новосибирска.

— Нахожусь в самом центре, но даже тут пахнет дымом. Боюсь представить, что происходит рядом с местом пожара, — отметил читатель НГС Юрий.

Павел Пешков

Читатели продолжают делиться кадрами с пожара на свалке.

Огонь продолжает бушевать 
Черный дым с пожара 
Дым виден из разных частей города 
Павел Пешков

— На смену зеленой пыльце пришла пыль и дым, — отмечает читатель НГС.

Павел Пешков
Павел Пешков

По словам очевидцев, распространение огня продолжается.

— Выглядит жутко. Огонь и дым заметно издалека, в сторону пожара проехали две машины с мигалками: одна пожарная, вторая «Газель» МЧС. Некоторые люди снимают всё на телефон, подходят близко к забору. Воняет гарью даже в машине, — очевидец Никита.

Павел Пешков
На месте работают пожарные 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в 17:59.

— На место пожара были направлены пять единиц техники от МЧС и 20 человек. Также на месте работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона. Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются, — пояснили в МЧС.

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Пожар Хилокский рынок Новосибирск
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