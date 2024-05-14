«Все заволокло удушливым дымом, дышать нечем»: в Новосибирске горит свалка у Хилокского рынка — онлайн

— Малыгина первые приняли удар, затем Хилокская и близлежащие улицы заволокло черным, удушливым дымом, дышать очень тяжело! Кашель, глаза слезятся. Сказать, что местных жителей настиг настоящий ужас, это ничего не сказать. Нам некуда пойти, и мы вынуждены оставаться дома, но даже сквозь закрытые окна проникает запах гари! Небо затянуло едким дымом так, что его не видно, — написала местная жительница в группе «Хилокский жилмассив» во «ВКонтакте».

