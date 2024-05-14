Новосибирец пытался устроить диверсию с поджогом на железной дороге: видео, как ФСБ штурмовала его дом

Прекурсоры для изготовления взрывчатки новосибирец хранил дома Источник: УТ МВД России по НСО











Новосибирский областной суд вынес приговор жителю Новосибирска, который хотел поджечь цистерну на станции Сибирская. Дмитрий Гурулева признали виновным в попытке диверсии и сотрудничестве с террористической организацией, ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы и штрафа. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Источник: УТ МВД России по НСО

По данным ведомства, в ноябре 2022 года Дмитрий Гурулев пришел на станцию и попытался поджечь цистерну, разместив на ее раме зажигательное устройство, но не смог довести задуманное до конца. Мужчину задержали оперативники транспортной полиции и ФСБ. Обыскав его дом, силовики обнаружили в ней многочисленные следы активного изготовления взрывчатки:



— При проведении обыска в частном доме Гурулева обнаружена подпольная химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, ветошь с остатками изготовленного взрывчатого вещества, значительное количество прекурсоров и взрывчатое вещество ГМТД, приготовленное для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсии на объектах промышленности и транспорта региона, — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Координировали деятельность новосибирца, по данным ведомства, участниками запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России»*.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям 281 УК РФ (диверсия), части 1 статьи 30 — части 1 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии на транспортной инфраструктуре), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатки), статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), а так же 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином России конфиденциального сотрудничества с иностранной организацией, действующей против безопасности страны).

14 мая Новосибирский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 12 лет, первые 3 года из которых он проведет в тюрьме, а еще 9 — в колонии строгого режима, и штрафу 300 тысяч рублей.

*Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)