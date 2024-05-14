Особо крупная взятка: суд арестовал главного по кадрам в Минобороны Юрия Кузнецова

О задержании Кузнецова стало известно ночью с 13 на 14 мая Источник: structure.mil.ru











Суд отправил под арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что преступление он совершил еще на предыдущем посту.

— По данным следствия, в 2021 — 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, — сообщили в Следственном комитете.

8 управление Генштаба решает задачи по обеспечению министерства необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению ВС РФ. В том числе в его ведении находится Служба защиты государственной тайны.

Как сообщили в следственном комитете, в ходе обысков у подозреваемого обнаружены более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

О задержании Кузнецова стало известно ночью с 13 на 14 мая. 13 мая на сайте 235 гарнизонного военного суда появилась информация об избрании меры пресечения Юрию Васильевичу Кузнецову, вечером того же дня состоялось судебное заседание. Его результаты суд не публиковал.

Юрий Кузнецов — заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук. Родился в 1969 году в Мордовской АССР. Учился в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко, окончил его в 1990 году. В 1998 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в 2005 — военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Известно, что до 2010 года он проходил службу на различных должностях Службы защиты государственной тайны — без подробностей. В мае 2010 года президент России назначил его начальником 8 управления Генштаба ВС РФ — оно возглавляет Службу защиты гостайны. В мае 2023 года Кузнецов назначен начальником Главного управления кадров Минобороны.

Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями.



Это уже не первый арест среди высокопоставленных военных — 23 апреля заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванов занимался в Минобороны строительством, жильем и медобеспечением войск. Он занял свой пост в 2016 году. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков. Сумма его дохода за год тогда составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи — 136,7 миллиона рублей.

