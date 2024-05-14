НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +21

5 м/c,

южн.

 744мм 23%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,63
EUR 98,85
Реклама

СРОЧНО

Эффектный гейзер забил на Бердском шоссе

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенёры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Криминал Особо крупная взятка: суд арестовал главного по кадрам в Минобороны Юрия Кузнецова

Особо крупная взятка: суд арестовал главного по кадрам в Минобороны Юрия Кузнецова

До 2023 года он был начальником 8 управления Генштаба — оно занимается защитой гостайны

2 461
34 комментария
О задержании Кузнецова стало известно ночью с 13 на 14 мая

Суд отправил под арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что преступление он совершил еще на предыдущем посту.

— По данным следствия, в 2021 — 2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, — сообщили в Следственном комитете.

8 управление Генштаба решает задачи по обеспечению министерства необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению ВС РФ. В том числе в его ведении находится Служба защиты государственной тайны.

Как сообщили в следственном комитете, в ходе обысков у подозреваемого обнаружены более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

О задержании Кузнецова стало известно ночью с 13 на 14 мая. 13 мая на сайте 235 гарнизонного военного суда появилась информация об избрании меры пресечения Юрию Васильевичу Кузнецову, вечером того же дня состоялось судебное заседание. Его результаты суд не публиковал.

Юрий Кузнецов — заслуженный военный специалист РФ, кандидат технических наук. Родился в 1969 году в Мордовской АССР. Учился в Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии С.М. Штеменко, окончил его в 1990 году. В 1998 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, в 2005 — военную академию Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Известно, что до 2010 года он проходил службу на различных должностях Службы защиты государственной тайны — без подробностей. В мае 2010 года президент России назначил его начальником 8 управления Генштаба ВС РФ — оно возглавляет Службу защиты гостайны. В мае 2023 года Кузнецов назначен начальником Главного управления кадров Минобороны.

Награжден орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом Почета и многими медалями.

Это уже не первый арест среди высокопоставленных военных — 23 апреля заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Иванов занимался в Минобороны строительством, жильем и медобеспечением войск. Он занял свой пост в 2016 году. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков. Сумма его дохода за год тогда составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи — 136,7 миллиона рублей.

Минобороны — единственное силовое ведомство, где после инаугурации президента сменится руководитель. Вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова, который при прошлом правительстве был первым вице-премьером.

ПО ТЕМЕ
Минобороны РФ Гостайна Арест
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Татьяна,  45

Елена,  50

Дмитрий,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление