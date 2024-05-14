«Показывает свой характер»: найденную на обочине медведицу доставили в тверской центр спасения сирот — видео

Волонтёры отметили непростой характер медведицы Источник: «ГБР_ZOO_НСК» / «ВКонтакте»











Маленькую медведицу, найденную 5 мая на обочине вблизи Болотного, доставили в центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области. Волонтеры проекта «ГБР_ZOO_НСК» выложили видеоролик, на кадрах видно, как разительно преобразилось животное за минувшую неделю.



Медведицу планируют вернуть в естественную среду обитания после реабилитации Источник: «ГБР_ZOO_НСК» / «ВКонтакте»

— Когда нам её передали, за пушистой шерсткой прятались только косточки. Очень худенькая медведица. Но, друзья, ярко выраженный, сильный, медвежий характер! И она продолжает его показывать в центре! — говорится в посте «ГБР_ZOO_НСК» от 14 мая.



Медведицу назвали Ника, как древнегреческую богиню победы. Судьба животного решалась как раз накануне празднования Дня Победы. Самолёт для транспортировки зверя предоставил Новосибирский зоопарк.



Как рассказали волонтеры, в день, когда медведицу нашли, она была истощена, ее направили в ветеринарную клинику, где с нее сняли более 50 клещей.



При этом в министерстве природы Новосибирской области ранее раскритиковали действия волонтеров.



— Информация о найденном медвежонке поступила в министерство уже после того, как граждане изъяли его из естественной среды, делать это категорически запрещено, — подчеркнули в минприроды.



Ранее в Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Его отпустили в лес.