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Животные «Показывает свой характер»: найденную на обочине медведицу доставили в тверской центр спасения сирот — видео

«Показывает свой характер»: найденную на обочине медведицу доставили в тверской центр спасения сирот — видео

Малышка преобразилась до неузнаваемости за последнюю неделю

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Волонтёры отметили непростой характер медведицы

Маленькую медведицу, найденную 5 мая на обочине вблизи Болотного, доставили в центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области. Волонтеры проекта «ГБР_ZOO_НСК» выложили видеоролик, на кадрах видно, как разительно преобразилось животное за минувшую неделю.

Медведицу планируют вернуть в естественную среду обитания после реабилитации

— Когда нам её передали, за пушистой шерсткой прятались только косточки. Очень худенькая медведица. Но, друзья, ярко выраженный, сильный, медвежий характер! И она продолжает его показывать в центре! — говорится в посте «ГБР_ZOO_НСК» от 14 мая.

Медведицу назвали Ника, как древнегреческую богиню победы. Судьба животного решалась как раз накануне празднования Дня Победы. Самолёт для транспортировки зверя предоставил Новосибирский зоопарк.

Как рассказали волонтеры, в день, когда медведицу нашли, она была истощена, ее направили в ветеринарную клинику, где с нее сняли более 50 клещей.

При этом в министерстве природы Новосибирской области ранее раскритиковали действия волонтеров.

— Информация о найденном медвежонке поступила в министерство уже после того, как граждане изъяли его из естественной среды, делать это категорически запрещено, — подчеркнули в минприроды.

Ранее в Новосибирской области с дерева сняли застрявшего медвежонка. Его отпустили в лес.

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