Абьюзер и жестокий нарцисс: психолог попыталась объяснить преступление экс-министра Бишимбаева — его осудили на 24 года

Клинический психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова на примере осужденного за убийство жены экс-министра Казахстана рассказала, кто такой абьюзер Источник: Jogargy_sot / T.me; saltanat.nukenova / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Клинический психолог и гештальт-терапевт из Новосибирска Лина Дианова опубликовала на своем YouTube-канале психологический разбор личности Куандыка Бишибмбаева. На примере бывшего министра экономики Казахстана эксперт объяснила, кто такой абьюзер, по какой причине в человеке формируется столь жестокая сторона личности, кого абьюзеры выбирают в качестве своих жертв и самое важное: как распознать тирана на ранней стадии отношений. Лина Дианова подчеркнула, что ее выводы — лишь догадки и предположения, которые она составила на основе судебного процесса. Подробности — в материале НГС.



История о жестокости

Источник: Городские порталы

Жестокая расправа Куандыка Бишимбаева над Салтанат Нукеновой произошла в ноябре 2023 года. Пара отправилась в ресторан после концерта Димы Билана, и между ними начался конфликт: экс-министр начал избивать девушку, а когда она попыталась спрятаться в VIP-кабинке, выломал дверь. Там он продолжил истязать Салтанат. Ее бездыханное тело обнаружили лишь на следующий день.



В отношении Бишимбаева возбудили уголовное дело за убийство и истязание супруги. Общественность требовала справедливого наказания, а адвокаты всеми силами выгораживали своего подзащитного. Сам он свою вину отрицал, уверяя, что не бил жену по жизненно важным органам. Всё это время рядом с экс-министром находился его брат Бахтыжан Байжанов — он помогал брату замести следы, во всем его слушался и не спешил звать на помощь медиков. Байжанова обвинили в сокрытии улик.

Судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева завершилось 13 мая 2024 года: судья решила, что тиран, убивший жену, заслужил 24 года лишения свободы. Экс-министр надеялся, что ему удастся избежать пожизненного срока. Специально для этого он настоял на суде присяжных — ведь было бы достаточно всего одного человека, усомнившегося в его виновности, чтобы избежать строжайшего наказания.

Гештальт-терапевт и клинический психолог Лина Дианова не осталась в стороне от столь резонансного дела и опубликовала в своем канале психологический разбор личности обвиняемого в убийстве Салтанат. По мнению Лины Диановой, у Куандыка Бишимбаева налицо явные признаки абьюзера, а также диссоциативное расстройство личности.

«Наш смысл жизни»

Родители Куандыка Бишимбаева описывают сына как ответственного и заботливого человека без признаков жестокости. Лина Дианова возразила, что люди с диссоциативным расстройством — не всегда маньяки и психопаты. Жестокость для них не цель, их цель — получить желаемое посредством использования других людей, а методы могут быть разными, в том числе жестокими. К тому же люди с таким расстройством не станут проявлять жестокость по отношению к родителям.



Отец Куандыка Бишимбаева поделился, что уделял много времени воспитанию сына, назвал его их главной радостью и смыслом жизни. Последняя фраза показалась Лине Диановой особенно интересной: она позволила себе рассуждения о том, как стиль воспитания «ты — наш смысл жизни» может привести к развитию нарциссичного, а впоследствии и абьюзивного типа личности.



— Я учитываю две вещи: папа-педагог и «ты — наш смысл жизни». Эти два фактора могут взращивать нарциссичные черты у ребенка через сравнение с другими детьми («они молодцы, а тебе еще нужно постараться»). Ребенок считывает посыл: «я недостаточно хорош, нужно стать еще лучше, потому что родители делают на меня высокую ставку, я не могу их разочаровать», — объясняет психолог. Но тут же подчеркивает, что такой стиль воспитания может вырастить нарцисса, но не психопата и убийцу.

Родители Куандыка Бишимбаева рассказали, что их сын был долгожданным, они воспитывали его в любви и заботе Источник: youtube.com / LinaDianova











Родители Куандыка Бишимбаева ослеплены любовью к сыну, считает Лина Дианова: во фрагменте психологического разбора есть момент, где и отец, и мать ищут оправдание жестокому поступку сына в эмоциональной нестабильности Салтанат, которой выписывали транквилизаторы, а также в безуспешных попытках Куандыка спасти отношения. Женщины, по их мнению, надолго не хватило — всего на месяц.



Клинический психолог предположила, что у Бишимбаева не было умысла убить Салтанат, но была сильная потребность в том, чтобы получить желаемое: признание в измене, которое он в прямом смысле выбивал из женщины. Убийство произошло из-за того, что женщина не могла дать ему то, что он хочет. А люди с диссоциативным расстройством личности не могут долго выдерживать расстройство своих планов.

Как распознать абьюзера

Абьюзер — человек, склонный к психологическому и физическому насилию, который игнорирует мнение партнера и старается принудить его действовать так, как ему нужно, при этом меры принуждения нередко жестоки. Абьюзивным типом личности могут обладать представители обоих полов: абьюзер — это не равно мужчина.

В общении с абьюзивным человеком опасные звоночки проскальзывают практически сразу, но жертва не заостряет на этом свое внимание. При этом она может чувствовать что-то не то, но объяснить, что именно — не может. Жертвы абьюза, по словам психолога, не привыкли себя слышать — как правило, в ловушку попадают те девушки и женщины, которые росли и воспитывались в жестком патриархальном обществе, где следовало четко соблюдать правила. Когда девочку воспитывают в таком стиле, она привыкает, что решает за нее кто-то другой. У жертвы абьюзера мягкие, неясные границы, она может сомневаться в себе, не понимать, где она права.

— В случае с Салтанат Куандык ей сразу не понравился, но она как типичная жертва абьюза проигнорировала свои ощущения, — считает Лина Дианова. — Давление, которое оказывал на Салтанат Куандык, нельзя назвать романтичными ухаживаниями — это было максимально навязчивое поведение с его стороны.

Абьюзеру не нужна любая женщина: его главная задача — сломать ее, подчинить себе, лишить воли. С серой мышкой абьюзеру будет не интересно, ему подавай красивую, эффектную, реализованную — вот она, приманка для тирана. Была кем-то — стала никем, униженная и лишенная всего, что любит.

Лина Дианова назвала Куандыка Бишимбаева искуссным манипулятором и поэтому опасным человеком Источник: youtube.com / LinaDianova











Второй главный звоночек, извещающий о том, что самое время бежать — быстрое сближение. Это не история про большую любовь, а неспособность партнера переносить фрустрацию: они не могут долго контролировать себя и притворяться хорошими. Низкая фрустрационная толерантность — признак диссоциативного расстройства личности, которым, по мнению психолога, страдает Куандык Бишимбаев.



— В октябре 2022 года Салтанат и Куандык вместе отправились на отдых, в октябре же Бишимбаев сделал ей предложение, но ведь еще даже не прошел месяц. Милые девушки, не соглашайтесь на быстрое предложение — подождите год, посмотрите, что за человек перед вами. А если в ответ на ваш отказ он ставит ультиматум, то это снова красный флаг, давление и признак того, что перед вами психически неуравновешенный человек, — говорит Лина Дианова.

Люди с диссоциативным расстройством личности отличные манипуляторы — Лина Дианова отметила искусно выстроенную речь Куандыка Бишимбаева в суде. На людях они — образцово-показательные граждане, но не дома, наедине с жертвой.

Что о Бишимбаеве говорят другие психологи

Психолог Александр Вронский считает, что Куандыку Бишимбаеву можно поставить диагноз, которого нет в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ-10): он охарактеризовал его «злокачественным нарциссом». Эксперт отметил, что такие люди часто выставляют виноватыми женщин: обвиняют их в том, что это они их довели, говорят, что всему совершённому не видят объяснения, так как были в состоянии аффекта, не знают, как такое произошло.



Психолог Вероника Степанова выразилась кратко: «классический психопат».

— Мне просто было интересно, я буквально пять минут посмотрела на его родителей. Вроде совершенно интеллигентная семья. Как так произошло, что у ребенка сформировалась какая-то такая конституция? Даже не просто конституция — она врожденная, что родился такой психопатик, — рассуждает Степанова.



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«Мои ошибки принесли стыд, горе и страх»: Бишимбаев выступил в суде с последним словом.

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