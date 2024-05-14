Дым видно с правого берега: показываем страшные кадры с пожара на свалке в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска горит свалка мусора у Хилокского рынка. Очевидцы присылают кадры с места происшествия в редакцию НГС.
В настоящее время свалка полыхает открытым огнем.
Дым от свалки виден с правого берега Новосибирска.
Жители левого берега жалуются на запах гари из-за свалки. Аналогичные сообщения поступают от жителей площади Калинина.
Информации о сроках ликвидации возгорания пока нет.
Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.