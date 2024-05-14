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Происшествия Дым видно с правого берега: показываем страшные кадры с пожара на свалке в Новосибирске

Дым видно с правого берега: показываем страшные кадры с пожара на свалке в Новосибирске

Жители левого берега Новосибирска пожаловались на неприятный запах

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Свалка загорелась примерно в 18 часов

В Ленинском районе Новосибирска горит свалка мусора у Хилокского рынка. Очевидцы присылают кадры с места происшествия в редакцию НГС.

В настоящее время свалка полыхает открытым огнем.

Дым от свалки виден с правого берега Новосибирска.

Дым от свалки виден в районе ГПНТБ

Жители левого берега жалуются на запах гари из-за свалки. Аналогичные сообщения поступают от жителей площади Калинина.

Пока нет информации, приступили ли сотрудники МЧС к ликвидации пожара

Информации о сроках ликвидации возгорания пока нет.

Из-за пожара образовалась пробка на улице Хилокской и на Ордынском шоссе

Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Новосибирск Хилокский рынок Пожар Пожар на свалке
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