Продавали билеты на фейковые рейсы: рассказываем схему обмана и как не нарваться на аферистов

Чтобы не омрачить отдых, убедитесь, что с вашими билетами и отелями всё в порядке Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Майские выходные начались с громкой аферы: на популярных агрегаторах появились билеты на несуществующие рейсы в Сочи. Объединение пассажиров обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить онлайн-кассы, которые продают фейковые авиабилеты.



Авиакомпания Nordstar сообщила, что выявила факт продажи билетов на фейковые рейсы на таких ресурсах, как aviakassa.com и mego.travel. Причем у владельцев сайтов не было даже договора с авиаперевозчиком. Продажа, естественно, была остановлена.



Aviakassa.com рассказала, что вины ресурса в появлении фейковых билетов нет. Причиной, по версии агрегатора, стала некая «техническая ошибка» на стороне одного из сторонних поставщиков.



Всем пассажирам, оформившим авиабилеты на несуществующие рейсы, продавец предоставит возможность отправиться по забронированному маршруту регулярным рейсом другой авиакомпании либо получить полный возврат денег без удержания сервисных сборов.



Хорошо, конечно, что покупатели не пострадают. Но не появятся ли фейковые билеты снова, уже на других ресурсах? И вообще, как не нарваться на мошенников? Эти вопросы MSK1.RU задали экспертам, ведь впереди сезон отпусков.



Директор агрегатора: не покупайте на сомнительных ресурсах, даже дешево

Гендиректор цифровой платформы «Ракета» (занимается организацией командировок и управлением расходами) Дмитрий Кривошеев рассказал MSK1.RU, что при покупке авиабилетов стоит опасаться не только фейковых сайтов, но и фишинга — то есть кражи персональных данных.



При этом пользователь может сообщить персональные (в то числе финансовые) данные мошенникам, а потом столкнется с хищением денег с карт или оформлением чужих кредитов.



— Рекомендация простая — покупать услуги стоит на проверенных сайтах поставщиков. Желательно, на прямых сайтах самих авиакомпаний или отелей, — говорит Кривошеев. — Хотя в настоящее время фальшивые билеты встречаются гораздо реже, чем раньше. Это объясняется электронными каналами дистрибуции, которые защищаются гораздо лучше со стороны поставщиков. Да и растет грамотность населения.



Раньше, когда мы все пользовались еще бумажными билетами, мошенничество встречались гораздо чаще. Схемы были изощреннее, доход мошенников больше. Доходило до фальшивой продажи целых вагонов, а то и поездов.



Кривошеев советует: перед покупкой билета всегда нужно проверить подлинность сайта. Ведь мошенники могут создать копии («зеркала») известных веб-ресурсов, абсолютно неотличимых от настоящих. Кроме, например, одной буквы в названии: например, aviasals вместо aviasales.



Всегда платите картой, никаких переводов другим людям!

Практикующий юрист Зара Горбушина рассказала MSK1.RU, что золотое правило при покупке билетов — пользоваться только проверенными ресурсами (например, aviasales, momondo, buruki, onetwotrip) и платить банковскими картами. Тогда риск нарваться на аферу сводится к минимуму.



— Не покупайте билеты на непроверенных сайтах, в соцсетях, мессенджерах. Сайты мошенников — это созданные буквально вчера страницы, которые так же быстро закроются.



Всегда проверяйте цену в других агентствах. Чаще всего, на поддельных сайтах стоимость билета ниже (где-то на 10–20%), чем на сайте авиакомпании. Какую бы выгоду вам там не сулили, шанс быть обманутым огромный. То есть перелет из Москвы в Бангкок и обратно бизнес-классом за 10 тысяч рублей — это точно обман.



Еще один признак мошенничества: если подтверждение брони на авиабилеты приходит на электронный ящик еще до того, как вы оплатили перелет.



Наиболее безопасный способ — платеж вашей картой. Как положено, с CVV2-кодом, и еще лучше, с кодом подтверждения от банка. Именно такой способ оплаты гарантирует участие банка в вашей покупке. Стало быть, транзакцию можно будет оспорить, если вы или служба безопасности заподозрит что-то неладное.



Зара Горбукина говорит, что в случае мошенничества всегда нужно писать заявления сразу по четырем направлениям :



— в полицию (с просьбой возбуждения уголовного дела по факту мошенничества);



— туда, где был куплен авиабилет;



— в свой банк (чтобы заблокировать скомпрометированный счет и вычислить, куда ушли деньги);



— в банк, где был открыт счет мошенника (тогда можно узнать информацию о владельце счета и попытаться заблокировать транзакции).



А вы покупаете авиабилеты через агрегаторы? Да Нет