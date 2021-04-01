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Хуже, чем в селе. Как в огромном Новосибирске разваливаются подстанции скорой помощи — им самим нужна помощь

Фельдшеры работают там, где нет даже канализации и воды. Посмотрите, как выглядят эти здания

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В Новосибирске работают 13 подстанций скорой помощи

В Новосибирске работают 13 подстанций скорой помощи

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В Новосибирске разваливаются подстанции скорой помощи

О трудностях сельской медицины сказано немало, поэтому кажется, что крошечные фельдшерские пункты ветшают и закрываются где-то там, исключительно в глубинке, за сотни километров от райцентра. Власти ежегодно пытаются реанимировать ее строительством новых ФАПов и привлечением молодых кадров в рамках специальных программ. И пока чиновники спасают здравоохранение в провинции, в огромном Новосибирске разваливаются подстанции скорой помощи, потому что программ по их ремонту и строительству нет ни у города, ни у области. Корреспонденты НГС Ксения Лысенко и Александр Ощепков побывали на городских подстанциях, в которых должны быть учебные классы, помещения отдыха, диспетчерские, гаражи и автомойки, а на деле — нет даже канализации и воды. Рассказываем, как фельдшерам работается в таких условиях и почему в нашем городе насчитывается только 13 подстанций.

Как выглядит самая ветхая подстанция города

— Вы бы лучше летом или осенью к нам приезжали, когда покрасивее, — говорит фельдшер Матвеевской подстанции с горькой улыбкой. Горькой потому, что на ее памяти подстанцию никогда не ремонтировали, да и в ближайшем будущем это вряд ли случится. По крайней мере, у властей таких планов нет.

Матвеевская подстанция — самая маленькая в Новосибирске, но очень важная: она обслуживает большой частный сектор и скоростное Бердское шоссе. Здесь спасают людей с инфарктами, высокой температурой и травмами после ДТП шесть фельдшеров в одну смену. Еще на подстанции работают три водителя, диспетчер, старший фельдшер и уборщица.

Нет, это не картина из сельской жизни. Слева — вход на Матвеевскую подстанцию

Нет, это не картина из сельской жизни. Слева — вход на Матвеевскую подстанцию

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Слева от подстанции — гаражи, в которые не вмещаются скорые. Неподалеку стоит типичный сельский деревянный туалет

Слева от подстанции — гаражи, в которые не вмещаются скорые. Неподалеку стоит типичный сельский деревянный туалет

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Само здание — старенький деревянный дом с просевшими дверными проемами. Сотрудники пытаются создавать уют, но отсутствие воды и туалетов невозможно скрыть свежепоклеенными обоями в цветочек.

— Удобства во дворе, водопровода нет, ну что вам еще показать? — разводит руками фельдшер.

Неприятности фельдшерам доставляет и нежилое здание по соседству. У него нет хозяина, поэтому фельдшерам самостоятельно приходится убирать территорию и чистить снег с крыши, который так и норовит свалиться на машины скорой&nbsp;

Неприятности фельдшерам доставляет и нежилое здание по соседству. У него нет хозяина, поэтому фельдшерам самостоятельно приходится убирать территорию и чистить снег с крыши, который так и норовит свалиться на машины скорой 

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Она опасается говорить конкретно, наш приезд сюда не согласован с Минздравом, а потому по телефону фельдшеру рекомендуют вывести нас на улицу. Осматриваем подстанцию снаружи — покосившийся туалет, несколько гаражей, в которые не помещаются машины скорой, и мусорные баки.

На вопрос, как в таких условиях получается работать, сотрудницы Матвеевской подстанции пожимают плечами и говорят, что уже привыкли:

— Днем еще как-то нормально, а вот ночью страшновато, если дверь не закроешь. К нам с ножами приходят разбираться, где скорая. Частный сектор же.

Последний раз здание обещали отремонтировать в <nobr class="_">2011 году</nobr>, но программа развития подстанций скорой помощи провалилась спустя два года. Теперь фельдшерам в Матвеевке ничего не обещают&nbsp;

Последний раз здание обещали отремонтировать в 2011 году, но программа развития подстанций скорой помощи провалилась спустя два года. Теперь фельдшерам в Матвеевке ничего не обещают 

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По словам фельдшера, они всё равно ждут, когда реформа хотя бы как-то затронет их подстанцию. Ремонт должны были сделать еще 10 лет назад, когда рейд по подстанциям города устраивала общественница Дарья Макарова:

— Но вот что-то затихло всё. Вот и получается, что все про нас всё знают, но ни до кого не доходит. Вообще нас эта реформа никак не трогает. Подвижек нет ни позитивных, ни каких-то еще.

«Капитальный ремонт не проводился»

Домик-подстанция на улице Тухачевского в Матвеевке появился в 50-х годах прошлого века. Как сообщили в Минздраве, капитальный ремонт там действительно ни разу не проводился.

— Вопрос финансирования строительства нового здания подстанции будет решен при наличии лимитов бюджетных обязательств, — такой ответ пришел из министерства в редакцию НГС.

Домик на Тухачевского, который сейчас занимают фельдшеры, никогда не знал ремонта

Домик на Тухачевского, который сейчас занимают фельдшеры, никогда не знал ремонта

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Всего в Новосибирске работают 13 подстанций. Вернее, сейчас 12 — Пашинскую закрыли на время ковида, перебросив фельдшеров и машины на ближайшую, Калининскую подстанцию. Все 12 обслуживают 10 районов города, но сами учреждения скорой помощи есть только на территории 8 районов — Советского (3 подстанции, включая ОбьГЭС), Первомайского (2 с учетом Матвеевки), Ленинского, Кировского, Октябрьского, Центрального, Заельцовского, Калининского, Дзержинского. Матвеевская подстанция в этом списке не единственная, у которой есть проблемы.

В Минздраве называют две подстанции, здания которых сейчас находятся в плохом состоянии:

— С учетом износа существующих коммуникаций в Первомайском и Калининском районах есть потребность в строительстве новых зданий.

А это Калининская подстанция. Здесь есть гаражи для машин, но здание требует ремонта

А это Калининская подстанция. Здесь есть гаражи для машин, но здание требует ремонта

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Когда эту потребность закроют — пока непонятно, поскольку в ответе подчеркивается: специальных федеральных или областных программ строительства или реконструкции подстанций для Новосибирска нет. Но в министерстве уточняют, что стараются по мере необходимости регулярно проводить ремонт в учреждениях. Последняя проверка Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей нарушений не выявила.

Почему в Новосибирске не строят подстанции

Общественница Дарья Макарова была одним из инициаторов разработки муниципальной программы для скорой помощи, по которой новосибирские подстанции должны были ремонтировать и отстраивать. Это удалось сделать в 2011 году, но программа просуществовала всего два года. За это время построили лишь одну подстанцию — в Академгородке, на улице Лыкова. Ну а после программу упразднили «в связи с передачей полномочий от муниципалитета в региональный Минздрав».

— Так как я была полномочным представителем Сергея Астахова, тогда, 10 лет назад, главный врач скорой помощи Ирина Большакова пригласила меня проехать по всем подстанциям скорой помощи Новосибирска. В рамках, так сказать, моего личного социального расследования о том, какова реальная ситуация в скорой помощи, я и сама хотела это понять. И вот я увидела, что всё очень плохо. Как минимум половина подстанций расположена в зданиях, не приспособленных для их размещения. Вернее, здания как-то были приспособлены, но они не были сконструированы под нужды скорой помощи изначально. Опять же, у большей части подстанций нет гаражей и мест, где они моют и обрабатывают машины скорой помощи. Машины ездят на другие подстанции через весь город. Представляете, чем это чревато? Я увидела, как выглядят эти машины, увидела, в каких условиях работают фельдшеры — это скотство просто, — возмущается она.

Эти фотографии Дарья Макарова сделала <nobr class="_">10 лет</nobr> назад во время визита на подстанции — с тех пор почти ничего не изменилось. Вот вид на Матвеевскую подстанцию изнутри

Эти фотографии Дарья Макарова сделала 10 лет назад во время визита на подстанции — с тех пор почти ничего не изменилось. Вот вид на Матвеевскую подстанцию изнутри

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Такое здание занимают фельдшеры Октябрьского района. Оно, по словам общественницы, не подстроено под нужды скорой помощи

Такое здание занимают фельдшеры Октябрьского района. Оно, по словам общественницы, не подстроено под нужды скорой помощи

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Разработанная при ее участии программа должна была действовать в течение шести лет. Планировалось построить мини-подстанции в отдаленных районах, обновить автопарк («уже тогда автопарк был изношен на 86%, некоторые из этих машин ездят до сих пор») и реконструировать или построить новые подстанции.

— Реконструкция должна была быть на Тухачевского, на Эйхе — это Первомайская подстанция, и на Октябрьской, потому что там тоже жесть: был какой-то непонятный объект, то ли бизнес-центр, то ли шопинг-центр, потом он был заброшен, а потом туда перевезли врачей. Из всех пунктов программы удалось сделать только следующее — построили подстанцию на Лыкова, купили реанимобиль, а дальше должны были перейти в Первомайский район. Ну а затем Путин подписал приказ о передаче полномочий в сфере здравоохранения от муниципалитетов в региональные министерства. В нашем случае был горздрав со своим бюджетом — он перестал существовать. А все наши проекты, все мощности перешли в Минздрав. Соответственно, заксобрание, которое ведает бюджетом, было не готово, что на них свалится такое огромное количество городских проектов. Они заморозили большую часть, — рассказывает она.

В числе замороженных и оказалась программа горздрава. Спустя 8 лет после этого в системе скорой помощи города, как считает общественница, не поменялось ровным счетом ничего:

— Ситуация плачевная не только на Матвеевке. Вот, например, те подстанции, где нет мойки машин, вынуждены через весь город ездить либо на подстанции, где всё это есть, либо на какие-то автомойки. А подстанций, на которых есть гаражи и санобработка, у нас всего четыре примерно. То есть треть только оснащена этим. Или вот подстанция на Эйхе — там же просто ужас. Даже если сравнить с Матвеевской: там миленько, уютненько — ощущение, будто приехал к бабушке в деревню. А вот на Эйхе фельдшеры делят одно помещение с гаражом ДЭУ.

Первомайская подстанция скрыта среди гаражей и производственных корпусов

Первомайская подстанция скрыта среди гаражей и производственных корпусов

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Кроме зеленой таблички здесь есть и простая подпись «Скорая», чтобы уж точно не перепутать дверь на подстанцию со входом в какой-нибудь гаражный комплекс

Кроме зеленой таблички здесь есть и простая подпись «Скорая», чтобы уж точно не перепутать дверь на подстанцию со входом в какой-нибудь гаражный комплекс

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При этом она опасается закрытия подстанций, в том числе маленькой Матвеевской, поскольку та обслуживает важный кусок трассы. Перестраивать ее, уверена Дарья Макарова, никто в ближайшее время не будет. А самое простое решение — закрытие — приведет к тому, что даже пострадавшие в ДТП на Бердском шоссе будут получать помощь не через 20 минут, как того требует регламент, а сильно позже.

— Фельдшеры просто в адище работают, а есть ведь еще бесконечные претензии пациентов. Нагрузка психологическая — огромная, и то, что они вообще работают, — это уже чудо, — добавляет она. — А вот то, что врачи работают в «хлеву», — ну тут уже спасибо Министерству здравоохранения и лично от меня Владимиру Путину. Потому что это было его решение, его приказ. Так по всей России было, возможно, кому-то это помогло, а для нашего города — катастрофа. Врачи не виноваты, что работают в таких условиях. Вы бы пошли работать туда, где нет удобств? Вот они пошли, они — герои. Потому что знают, что никто, кроме них.

Взгляд фельдшера на проблемы скорой помощи

К проблеме развития подстанций скорой помощи фельдшер с пятилетним стажем Евгений (имя изменено по его просьбе) относится философски — лишь бы был в наличии весь медицинский инструмент, а в остальном работать можно. Он трудится на одной из самых больших подстанций города, а о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники отдаленных подстанций, наслышан от коллег.

— Моя знакомая два года проработала на Матвеевке, так что я в курсе, как там. Сейчас ушла работать в поликлинику, не жалуется. Проблема, я думаю, есть в распределении фельдшеров по подстанциям. Отдаленные подстанции всегда требуют больше внимания со стороны фельдшеров. Может быть, поэтому там работают такие опытные, матерые фельдшеры. Но есть и такое, что от сверхнагрузки они уходят либо на другие подстанции, либо уходят из медицины вообще. Но это профессия такая, может сожрать за три секунды. Люди могут трое суток отработать и уволиться. Вот студенты медвузов приходят, а потом такие: «Нет-нет, я не хочу так работать, я боюсь», — говорит он.

Сам Евгений из профессии пытался уйти лишь однажды — после особенно сложного вызова. Тогда его вызвали к молодому человеку с передозировкой наркотиков, а друг этого парня запер молодого фельдшера в квартире, ударил по лицу и пообещал не выпустить живым, если его приятелю не помогут. Евгений кое-как отбился, пришел к руководителю, подал заявление об увольнении, но все-таки ушел в двухнедельный отпуск. А потом вернулся на подстанцию спустя два дня отдыха.

— Я бы хотел сказать, что у нас на скорой помощи в Новосибирске всё плохо, но я так не могу. Потому что я знаю, что есть и хуже, да во многих регионах так. Но есть, конечно, к чему стремиться. Вообще это вопрос всероссийский — развитие подстанций скорой помощи. Я наслышан, что собираются у нас на МЖК, на Снегирях и еще где-то в отдалении делать мини-подстанции. Это, наверное, как-то поправит ситуацию, — рассуждает фельдшер. — Но есть и проблема кадров — они расползаются по всей стране только так. Кто-то едет в федеральный центр, кто-то ушел в ковидные госпитали, потому что там платят больше. Их, наверное, можно отчасти понять, нельзя сказать, что это плохие люди, — у них есть дети, ипотеки, кредиты. Я понимаю и то, что как только там перестанут платить эти огромные деньги, люди вновь вернутся сюда, на скорую помощь. Не факт, что всем удастся — кого-то начальник уже не хочет видеть, потому что бросили нас в трудное время. Думаю, просто не должно у нас спасение жизни на скорой оцениваться в 30 тысяч рублей в месяц. Неправильно это.

С чем приходится сталкиваться фельдшерам во время работы, как они вынуждены отбиваться от нападающих на вызовах и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, фельдшер скорой помощи Сергей Комлев рассказал в своей авторской колонке.

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скорая помощьподстанции
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