Хуже, чем в селе. Как в огромном Новосибирске разваливаются подстанции скорой помощи — им самим нужна помощь

При этом она опасается закрытия подстанций, в том числе маленькой Матвеевской, поскольку та обслуживает важный кусок трассы. Перестраивать ее, уверена Дарья Макарова, никто в ближайшее время не будет. А самое простое решение — закрытие — приведет к тому, что даже пострадавшие в ДТП на Бердском шоссе будут получать помощь не через 20 минут , как того требует регламент, а сильно позже.



— Фельдшеры просто в адище работают, а есть ведь еще бесконечные претензии пациентов. Нагрузка психологическая — огромная, и то, что они вообще работают, — это уже чудо, — добавляет она. — А вот то, что врачи работают в «хлеву», — ну тут уже спасибо Министерству здравоохранения и лично от меня Владимиру Путину. Потому что это было его решение, его приказ. Так по всей России было, возможно, кому-то это помогло, а для нашего города — катастрофа. Врачи не виноваты, что работают в таких условиях. Вы бы пошли работать туда, где нет удобств? Вот они пошли, они — герои. Потому что знают, что никто, кроме них.



Взгляд фельдшера на проблемы скорой помощи



К проблеме развития подстанций скорой помощи фельдшер с пятилетним стажем Евгений (имя изменено по его просьбе) относится философски — лишь бы был в наличии весь медицинский инструмент, а в остальном работать можно. Он трудится на одной из самых больших подстанций города, а о проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники отдаленных подстанций, наслышан от коллег.



— Моя знакомая два года проработала на Матвеевке, так что я в курсе, как там. Сейчас ушла работать в поликлинику, не жалуется. Проблема, я думаю, есть в распределении фельдшеров по подстанциям. Отдаленные подстанции всегда требуют больше внимания со стороны фельдшеров. Может быть, поэтому там работают такие опытные, матерые фельдшеры. Но есть и такое, что от сверхнагрузки они уходят либо на другие подстанции, либо уходят из медицины вообще. Но это профессия такая, может сожрать за три секунды. Люди могут трое суток отработать и уволиться. Вот студенты медвузов приходят, а потом такие: «Нет-нет, я не хочу так работать, я боюсь», — говорит он.



Сам Евгений из профессии пытался уйти лишь однажды — после особенно сложного вызова. Тогда его вызвали к молодому человеку с передозировкой наркотиков, а друг этого парня запер молодого фельдшера в квартире, ударил по лицу и пообещал не выпустить живым, если его приятелю не помогут. Евгений кое-как отбился, пришел к руководителю, подал заявление об увольнении, но все-таки ушел в двухнедельный отпуск. А потом вернулся на подстанцию спустя два дня отдыха.



— Я бы хотел сказать, что у нас на скорой помощи в Новосибирске всё плохо, но я так не могу. Потому что я знаю, что есть и хуже, да во многих регионах так. Но есть, конечно, к чему стремиться. Вообще это вопрос всероссийский — развитие подстанций скорой помощи. Я наслышан, что собираются у нас на МЖК, на Снегирях и еще где-то в отдалении делать мини-подстанции. Это, наверное, как-то поправит ситуацию, — рассуждает фельдшер. — Но есть и проблема кадров — они расползаются по всей стране только так. Кто-то едет в федеральный центр, кто-то ушел в ковидные госпитали, потому что там платят больше. Их, наверное, можно отчасти понять, нельзя сказать, что это плохие люди, — у них есть дети, ипотеки, кредиты. Я понимаю и то, что как только там перестанут платить эти огромные деньги, люди вновь вернутся сюда, на скорую помощь. Не факт, что всем удастся — кого-то начальник уже не хочет видеть, потому что бросили нас в трудное время. Думаю, просто не должно у нас спасение жизни на скорой оцениваться в 30 тысяч рублей в месяц. Неправильно это.



С чем приходится сталкиваться фельдшерам во время работы, как они вынуждены отбиваться от нападающих на вызовах и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию, фельдшер скорой помощи Сергей Комлев рассказал в своей авторской колонке.