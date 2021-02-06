«Повел себя неадекватно и на меня набросился»: фельдшер скорой — о том, как бороться с нападениями пациентов

Работа на скорой помощи всегда сопряжена с различными опасностями, в том числе с агрессией со стороны пациентов, их родственников, зевак или просто нетрезвых прохожих. И чем больше люди понимают, что их выпады абсолютно безнаказанны, тем становится хуже. К оскорблениям и хамству в работе часто добавляются тычки, размахивание кулаками и вполне ощутимые удары.

Кому-то не нравится время приезда скорой, как мы осматриваем пациента или оказываем помощь, что мы бахилы не надели. Перечислять можно долго. И что удивительно, чаще всего агрессию проявляют родственники пациента. За последнее время широкой общественности стало известно о двух таких случаях. Когда отец пациента-мальчика набросился на реаниматолога из-за бахил, и вот на днях парню выпавшей из окна девушки не понравились неудобные вопросы. На самом деле таких ситуаций очень много, только далеко не все они предаются огласке.

Люди спокойно позволяют себе запирать двери и не выпускать врачей, если недовольны тем, что их не хотят госпитализировать из-за мозоли, или им сказали, что не будут «капать» алкоголика. Девушки на скорой уже привыкли к скользким шуточкам и неуместным грубым заигрываниям. Выпустить во двор в частном доме пару здоровых псов, чтобы бригада не могла выйти, — тоже частый прием. Такие ситуации практически всегда идут в паре с алкоголем.