«Повел себя неадекватно и на меня набросился»: фельдшер скорой — о том, как бороться с нападениями пациентов

Фельдшер скорой помощи из Новосибирска рассказал о нападениях пациентов
В Новосибирске на этой неделе прогремела очередная история с нападением на фельдшера скорой помощи. Медик приехал на вызов оказать помощь девушке, выпавшей из окна. Ее парню не понравились вопросы, которые задавал фельдшер, поэтому в ход пошли кулаки. Сейчас в истории будет разбираться Следственный комитет. Но очередное нападение вновь подняло вопрос — как защитить медработников от подобной агрессии? Сергей Комлев — фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске — рассказал, как ему и коллегам приходится отбиваться от нападающих на вызовах, почему пациенты и родственники распускают руки и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию. Далее от первого лица.
Работа на скорой помощи всегда сопряжена с различными опасностями, в том числе с агрессией со стороны пациентов, их родственников, зевак или просто нетрезвых прохожих. И чем больше люди понимают, что их выпады абсолютно безнаказанны, тем становится хуже. К оскорблениям и хамству в работе часто добавляются тычки, размахивание кулаками и вполне ощутимые удары.
Кому-то не нравится время приезда скорой, как мы осматриваем пациента или оказываем помощь, что мы бахилы не надели. Перечислять можно долго. И что удивительно, чаще всего агрессию проявляют родственники пациента. За последнее время широкой общественности стало известно о двух таких случаях. Когда отец пациента-мальчика набросился на реаниматолога из-за бахил, и вот на днях парню выпавшей из окна девушки не понравились неудобные вопросы. На самом деле таких ситуаций очень много, только далеко не все они предаются огласке.
Люди спокойно позволяют себе запирать двери и не выпускать врачей, если недовольны тем, что их не хотят госпитализировать из-за мозоли, или им сказали, что не будут «капать» алкоголика. Девушки на скорой уже привыкли к скользким шуточкам и неуместным грубым заигрываниям. Выпустить во двор в частном доме пару здоровых псов, чтобы бригада не могла выйти, — тоже частый прием. Такие ситуации практически всегда идут в паре с алкоголем.
Пару лет назад был случай лично у меня. Пациент в длительном запое. Вызвали скорую родственники. Тот повел себя неадекватно и на меня набросился по сути из-за того, что медиков вызвали родственники, а ему хорошо и ничего не надо, а тут я со своими расспросами и предложениями госпитализации. В итоге он порвал мне форменный жилет.
Я вызвал полицию, написал заявление, как вещдок жилет был передан, но, по сути, сделано ничего и не было. Потому что участковый к нему пришел, а ему дверь не открыли. У меня тоже времени не было ходить разбираться.
Подавляющее большинство этих нападений просто не предается никакой огласке и остается без заявления. Потому что все понимают, что, даже если нам надают хорошо по лицу, по сути, для нападавшего никакого особого наказания не будет. Медицинские работники не приравнены законодательно к представителям власти, как, например, полицейские. И пока нам не причинят тяжкий вред или не убьют — то и напавшему ничего не будет.
Это позволяет таким гражданам так себя вести. И нередко многие так и говорят: «Я тебе сейчас по башке настучу, и мне за это ничего не будет». По сути, так оно и есть. Я не помню ни одного случая, чтобы то же наше Министерство здравоохранения как-то било в набат. Публично подробно освещало ситуацию и помогало реально пострадавшему медработнику, а не просто так на словах все поохали и забыли.
Поэтому вышли мы с вызова живые и с целым лицом — и на этом спасибо. И позиция работодателя всегда была такая: «А, раз конфликт произошел на вызове, значит, вы сами его раздули либо не проявили достаточно дипломатических качеств, чтобы его в самом начале нивелировать».
Мы, конечно, не робкого десятка. Но всё же.
Какой выход? Изменение законодательства, которое ввело бы уголовную ответственность за причинение любого вреда здоровью медицинского работника. И люди будут понимать, что за такие деяния их ждет суровое и справедливое наказание, как в случае с полицией.
Второе — все бригады должны быть укомплектованы двумя людьми, как положено. Чтобы хоть какая-то возможность была справиться с ситуацией — кто-то мог сбегать позвать на помощь. Уже давно скорая помощь в Новосибирске работает в условиях неукомплектованных бригад. Это сказывается в первую очередь и на качестве оказания медицинской помощи. Все знают и видят, что мы ездим по одному. Эта проблема острая и давняя. В 2019 году мы даже пикет организовали, в том числе и по этой проблеме. Но ничего кардинально не меняется. У нас еще и санитаров убрали.
Кто-то из коллег носит с собой баллончик, кто-то ходит на борьбу, кто-то просто надеется, что смена пройдет спокойно. А кто-то не выдерживает таких условий и уходит со скорой. И если не принять нужные меры, то ситуация будет только усугубляться. Хотя те, кто размахивают кулаками, навряд ли думают, что может настать день, когда к ним на вызов просто некому будет ехать.
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