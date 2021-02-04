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После публикации НГС следователи заинтересовались нападением на фельдшера скорой

Они также планируют выяснить, как из окна выпала девушка, к которой медики приехали на вызов

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Инцидент произошел утром в доме на улице Петухова

Инцидент произошел утром в доме на улице Петухова

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В Новосибирске следователи заинтересовались ситуацией с нападением на фельдшера скорой помощи после сообщений СМИ — сегодня днем про инцидент рассказывал НГС.

Ранним утром 4 февраля в скорую медицинскую помощь поступило сообщение о падении девушки из окна третьего этажа дома по улице Петухова, 95/4. На месте медработники обнаружили, что помощь девушке не требуется, и попытались выяснить, как она выпала из окна. Ее пьяный молодой человек, разозлившись на вопросы, ударил фельдшера в лицо.

— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления. В ходе проверки будут также выяснены обстоятельства, при которых девушка упала с высоты, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В январе после публикации НГС следователи начали проверку частного сада — его педагога обвинили в истязании детей.

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Следственный комитетнападение на фельдшера
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