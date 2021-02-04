После публикации НГС следователи заинтересовались нападением на фельдшера скорой

В Новосибирске следователи заинтересовались ситуацией с нападением на фельдшера скорой помощи после сообщений СМИ — сегодня днем про инцидент рассказывал НГС.



Ранним утром 4 февраля в скорую медицинскую помощь поступило сообщение о падении девушки из окна третьего этажа дома по улице Петухова, 95/4 . На месте медработники обнаружили, что помощь девушке не требуется, и попытались выяснить, как она выпала из окна. Ее пьяный молодой человек, разозлившись на вопросы, ударил фельдшера в лицо.