После публикации НГС следователи заинтересовались нападением на фельдшера скорой

В Новосибирске следователи заинтересовались ситуацией с нападением на фельдшера скорой помощи после сообщений СМИ — сегодня днем про инцидент рассказывал НГС.
Ранним утром 4 февраля в скорую медицинскую помощь поступило сообщение о падении девушки из окна третьего этажа дома по улице
— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в производство следователей регионального следственного управления. В ходе проверки будут также выяснены обстоятельства, при которых девушка упала с высоты, — сообщила старший помощник руководителя
В январе после публикации НГС следователи начали проверку частного сада — его педагога обвинили в истязании детей.