Сибиряк напал на фельдшера — ему не понравилось, что его девушке, выпавшей из окна, задавали вопросы

Рано утром 4 февраля в Новосибирске экипаж скорой помощи выехал на вызов, где девушка выпала из окна третьего этажа. Но на месте оказалось, что пострадавшая уже вернулась в квартиру, а ее молодой человек напал на фельдшера.
Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала корреспонденту НГС, что медиков вызвали по адресу
— В 6 утра приехали на вызов с угрозой для жизни — падение с третьего этажа. Когда мы приехали, девушка уже была в квартире. Она рассказала, что выпала с третьего этажа на козырек, самостоятельно потом зашла в квартиру.
Во время осмотра у девушки поинтересовались, по какой причине она выпала из окна. По словам врачей, это не понравилось молодому человеку пострадавшей.
— Он начал вести себя очень агрессивно. Казалось бы, конфликт удалось погасить, но, когда наши ребята уже с этой девушкой уходили из квартиры и заходили в лифт, он догнал и выхватил из группы товарищей последнего, самого мелкого и невысокого фельдшера и въехал ему по лицу. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, — добавила Ирина Большакова.
Пострадавшую девушку доставили в стационар, но туда же пришлось доставлять и фельдшера с сотрясением головного мозга и гематомой под глазом. Главный врач станции скорой помощи также сообщила, что медик написал заявление в полицию на нападавшего.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску подтвердили, что заявление на мужчину действительно поступало:
— Подтверждаем информацию. Он обратился в отдел полиции «Кировский», принято заявление, проводится расследование.
В ночь с 12 на 13 декабря в квартиру дома