Сибиряк напал на фельдшера — ему не понравилось, что его девушке, выпавшей из окна, задавали вопросы

Рано утром 4 февраля в Новосибирске экипаж скорой помощи выехал на вызов, где девушка выпала из окна третьего этажа. Но на месте оказалось, что пострадавшая уже вернулась в квартиру, а ее молодой человек напал на фельдшера.



Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала корреспонденту НГС, что медиков вызвали по адресу Петухова, 95/4 :

— В 6 утра приехали на вызов с угрозой для жизни — падение с третьего этажа. Когда мы приехали, девушка уже была в квартире. Она рассказала, что выпала с третьего этажа на козырек, самостоятельно потом зашла в квартиру.