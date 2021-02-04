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Сибиряк напал на фельдшера — ему не понравилось, что его девушке, выпавшей из окна, задавали вопросы

У медика сотрясение головного мозга и ушиб глаза

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Девушка выпала с третьего этажа на козырек, но потом вернулась обратно в квартиру

Девушка выпала с третьего этажа на козырек, но потом вернулась обратно в квартиру

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Рано утром 4 февраля в Новосибирске экипаж скорой помощи выехал на вызов, где девушка выпала из окна третьего этажа. Но на месте оказалось, что пострадавшая уже вернулась в квартиру, а ее молодой человек напал на фельдшера.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала корреспонденту НГС, что медиков вызвали по адресу Петухова, 95/4:

— В 6 утра приехали на вызов с угрозой для жизни — падение с третьего этажа. Когда мы приехали, девушка уже была в квартире. Она рассказала, что выпала с третьего этажа на козырек, самостоятельно потом зашла в квартиру.

Во время осмотра у девушки поинтересовались, по какой причине она выпала из окна. По словам врачей, это не понравилось молодому человеку пострадавшей.

— Он начал вести себя очень агрессивно. Казалось бы, конфликт удалось погасить, но, когда наши ребята уже с этой девушкой уходили из квартиры и заходили в лифт, он догнал и выхватил из группы товарищей последнего, самого мелкого и невысокого фельдшера и въехал ему по лицу. Человек находился в состоянии алкогольного опьянения, — добавила Ирина Большакова.

Пострадавшую девушку доставили в стационар, но туда же пришлось доставлять и фельдшера с сотрясением головного мозга и гематомой под глазом. Главный врач станции скорой помощи также сообщила, что медик написал заявление в полицию на нападавшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску подтвердили, что заявление на мужчину действительно поступало:

— Подтверждаем информацию. Он обратился в отдел полиции «Кировский», принято заявление, проводится расследование.

В ночь с 12 на 13 декабря в квартиру дома № 90/1 на улице Петухова приехала сначала скорая, а потом полиция — между врачом скорой помощи и отцом 9-летнего мальчика, которому требовалась помощь, произошел конфликт. В итоге медика самого увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.

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скорая помощьнападение на фельдшера
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