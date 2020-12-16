В Новосибирске избили врача скорой, который приехал к 9-летнему мальчику. Причина — отказ надеть бахилы

В Новосибирске подрались врач и отец 9-летнего ребенка
В ночь с 12 на 13 декабря в квартиру дома № 90/1 на улице Петухова приехала сначала скорая, а потом полиция — между врачом скорой помощи и отцом 9-летнего мальчика, которому требовалась помощь, произошел конфликт. В итоге медика самого увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами. По версии мужчин, драка произошла из-за того, что бригада скорой отказалась надевать бахилы. Дальше показания врача и отца ребенка расходятся — оба написали друг на друга заявления в полицию. Криминальный журналист НГС Алена Истомина узнала, что же произошло той ночью на Петухова.
Версия медика
Вызов на улицу Петухова поступил примерно в 1:57 в ночь на 13 декабря. Диспетчер коротко сообщил — у девятилетнего ребенка судороги, он теряет сознание. На адрес отправили реанимационную бригаду из фельдшера, медбрата и врача, 35-летнего Семёна Кудина.
— Мы приехали на вызов, нас встретил мужчина, видимо, отец мальчика, сразу сказал: «Бахилы надевайте», — вспоминает врач Семён Кудин. — Ему кто-то из моих помощников ответил, что скорая вообще бахилы не надевает. Да и реанимационная помощь, вызов серьезный, ребенку плохо. О каких бахилах может идти речь?
Медик вспоминает, что после этого мужчина начал нервничать, говорить, что медики заразят его коронавирусом. Доводы о том, что бригада не работает с коронавирусными больными, на отца ребенка не действовали.
— После этого он пихает мне в лицо чистый лист бумаги формата А4 и требует написать отказ в оказании помощи, — говорит Семён Кудин. — Но, во-первых, я не могу на таких листах непонятных что-то писать, а во-вторых, я же не отказывался от оказания помощи.
По словам врача, после этого хозяин квартиры начал выталкивать медиков за дверь. Первыми вышли фельдшер и медбрат. Когда начал выходить сам Кудин, то отец ребенка стал требовать представиться ему и ответить на вопрос: «Ты кто по жизни?».
— Я ему сказал, что я для него врач по жизни, а он в ответ стал оскорблять меня, — рассказывает медик. — Мои помощники уже подошли к дверям, которые в коридоре перед лифтом, он захлопнул двери, перегородил выход и пошел на меня. Я перед ним руку выставил, а он грудью уперся. И тут я получил три удара в голову, прямо в висок. После этого он начал меня душить и прижимать к стене, у меня в глазах начало синеть.
После конфликта Семёна Кудина доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины (копия справки, подтверждающая диагноз и факт обращения в больницу, имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Версия отца мальчика
38-летний Никита Агапкин недоумевает, зачем к нему вообще в тот день отправили реанимационную бригаду — да, у его 9-летнего сына был приступ, из которого они с женой его «вывели сами», ранее уже был опыт, но когда в дверь постучались сразу три медика, то мальчику срочная помощь уже не требовалась. А сам глава семейства больше боялся заразиться от сотрудников скорой коронавирусом.
— У нас на третьем этаже человек недавно умер от коронавируса, — объясняет Никита Агапкин. — Что, у нас коронавируса после этого в лифте нету? Что, в лифтах люди перестали плевать? Что, на этаже этой заразы нет? Я просто попросил врачей надеть бахилы. Коронавирус, я не могу пустить в дом без бахил. На что мне ответили: «Какой ***** [нафиг] коронавирус?»
Никита Агапкин говорит, что после этих слов предложил сотрудникам скорой написать отказ в оказании медицинской помощи. Женщина-фельдшер предложила вывести ребенка в коридор, чтобы его всё-таки осмотрел врач.
— После этого молодой врач сказал мне: «Иди ты на *** [далеко]». Ну, я же тоже мужчина, не выдержал, — продолжает сибиряк. — Я спросил, как его имя, на что услышал фразу: «Ты — мразь, ты должен называть меня господином доктором». У нас началась перепалка с обоюдными оскорблениями. Он меня оскорблял, вплоть до того, чтобы я бороду сбрил.
По словам Никиты Агапкина, после этого у него в голове всё смешалось — перепалка, адреналин, ребенок. Двое сотрудников скорой уже стояли возле лифта. И отец мальчика по инерции захлопнул дверь перед ними.
— Я закрываю дверь, он меня толкает, причем делает такой удар, чтобы я на ноги упал, мне кажется, этот врач занимался каким-то видом борьбы, — продолжает Никита Агапкин. — Я начал защищаться, исключительно защищаться.
По словам мужчины, и он, и медик взаимно друг друга оскорбляли. После инцидента оба вызвали полицию — и написали друг на друга заявления. Никита Агапкин в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что у него также зафиксированы ссадины, синяки и царапины, однако не смог предоставить медицинскую справку, подтверждающую эту информацию.
— Сейчас начнется, что это всё было против врачей, что врачи и так сутками работают. А я воевал не с врачом, я защищался от наглости человека, — подчеркивает Никита Агапкин.
Официально
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию о конфликте между врачом и отцом девятилетнего мальчика на улице Петухова.
— О самом конфликте пока сказать нечего. Мужчины написали друг на друга заявления, в данный момент полиция проводит проверку по этому факту, — пояснили в ведомстве.
В Новосибирске это уже не первый случай, когда конфликты между медиками и пациентами перерастают в драку и побои. Так, в январе прошлого года в травматологический пункт горбольницы № 1 в Заельцовском районе пришла пациентка с раненой рукой, сибирячку сопровождал мужчина — вероятно, ее гражданский муж. Он был недоволен, что врачи слишком долго лечат его спутницу, и начал ругаться на медперсонал, а потом и вовсе ввалился в травмпункт и стал душить врача. Он так сильно ударил доктора, что даже проломил стену в больнице.
В том же году в новосибирской городской больнице № 25 произошел похожий конфликт — новосибирец напал на дежурного врача, поскольку ему не понравились анализы, которые медик назначил его жене. Посетитель начал также оскорблять врача, а потом ударил его. По словам врачей, нападавшего не смутило, что ссора происходила на глазах его ребенка.