В Новосибирске избили врача скорой, который приехал к 9-летнему мальчику. Причина — отказ надеть бахилы

Версия медика

Вызов на улицу Петухова поступил примерно в 1:57 в ночь на 13 декабря. Диспетчер коротко сообщил — у девятилетнего ребенка судороги, он теряет сознание. На адрес отправили реанимационную бригаду из фельдшера, медбрата и врача, 35-летнего Семёна Кудина.

— Мы приехали на вызов, нас встретил мужчина, видимо, отец мальчика, сразу сказал: «Бахилы надевайте», — вспоминает врач Семён Кудин. — Ему кто-то из моих помощников ответил, что скорая вообще бахилы не надевает. Да и реанимационная помощь, вызов серьезный, ребенку плохо. О каких бахилах может идти речь?

Медик вспоминает, что после этого мужчина начал нервничать, говорить, что медики заразят его коронавирусом. Доводы о том, что бригада не работает с коронавирусными больными, на отца ребенка не действовали.

— После этого он пихает мне в лицо чистый лист бумаги формата А4 и требует написать отказ в оказании помощи, — говорит Семён Кудин. — Но, во-первых, я не могу на таких листах непонятных что-то писать, а во-вторых, я же не отказывался от оказания помощи.