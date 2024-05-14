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Происшествия Снаряд разрушил дом в Белгороде Число жертв увеличилось до 16: под завалами дома в Белгороде найдено тело женщины

Число жертв увеличилось до 16: под завалами дома в Белгороде найдено тело женщины

Об этом сообщили в МЧС

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Подъезд жилого дома обрушился в результате массированной атаки 12 мая

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Об этом сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв увеличилось до 16 человек.

Накануне стало известно, что после разрушения здания в Белгороде в больницу попали 27 человек. Шестерых пациентов доставили в федеральные клиники и больницы Москвы. Известно, что среди пострадавших двое детей: 1,5-месячный малыш и 16-летний подросток.

12 мая Белгород подвергся массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома — 40 квартир. Спасатели и волонтеры за первый час смогли достать из-под завалов 12 человек. Вскоре у дома обрушилась крыша, что затруднило спасательные работы. В итоге людей доставали из-под завалов в течение всего дня и всю ночь, спасти удалось 17 человек. Еще 15 были найдены погибшими.

Утром 13 мая в МЧС сообщили, что спасательные работы завершены

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Белгород Обрушение дома Погибшие МЧС России
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