Число жертв увеличилось до 16: под завалами дома в Белгороде найдено тело женщины

Подъезд жилого дома обрушился в результате массированной атаки 12 мая Источник: МЧС России











В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая. Об этом сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв увеличилось до 16 человек.

Накануне стало известно, что после разрушения здания в Белгороде в больницу попали 27 человек. Шестерых пациентов доставили в федеральные клиники и больницы Москвы. Известно, что среди пострадавших двое детей: 1,5-месячный малыш и 16-летний подросток.

12 мая Белгород подвергся массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома — 40 квартир. Спасатели и волонтеры за первый час смогли достать из-под завалов 12 человек. Вскоре у дома обрушилась крыша, что затруднило спасательные работы. В итоге людей доставали из-под завалов в течение всего дня и всю ночь, спасти удалось 17 человек. Еще 15 были найдены погибшими.