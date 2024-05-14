Лимонова воскресит звезда «Парфюмера», а Юра Борисов женится на проститутке: пять главных фильмов Каннского кинофестиваля

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За последние десять лет Йоргос Лантимос превратился из малоизвестного датского режиссера в одного из главных создателей авторского кино в мире. Впервые на него обратили широкое внимание после фантастической драмы-антиутопии «Лобстер» (18+), в которой героев превращали в животных, если они не успевали найти себе пару.



Благодаря «Фаворитке» (18+) Лантимос захватил внимание и массового зрителя, а также познакомился со своей новой музой — Эммой Стоун, которая затем сыграла главную роль в его «Бедных-несчастных» (18+), и сейчас — в «Видах доброты» (18+).

Источник: Film4 / YouTube.com