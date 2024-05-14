Лимонова воскресит звезда «Парфюмера», а Юра Борисов женится на проститутке: пять главных фильмов Каннского кинофестиваля

14 мая во Франции начался Каннский кинофестиваль — главное событие не только для режиссеров, но и для обычных зрителей. За две недели пройдут премьеры десятков новых фильмов со всего мира: от легких романтических комедий до напряженных триллеров. Выбрали пять фильмов, которые мы ждем больше всего.
- На фестивалях же показывают только скучные черно-белые фильмы?
- «Мегаполис» — фильм-мечта Фрэнсиса Форда Копполы
- «Саван» — новый боди-хоррор от Кроненберга
- «Анора» — ромком с Юрой Борисовым
- «Виды доброты» — сказка-триптих с Эммой Стоун
- «Лимонов, баллада об Эдичке» — новый фильм Кирилла Серебренникова
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На фестивалях же показывают только скучные черно-белые фильмы?
Вовсе нет. Не нужно думать, что в Каннах показывают только нудные трехчасовые драмы (хотя они тоже попадаются). Здесь часто проходят премьеры самых разных фильмов со всего мира: от комедий и ужасов до боевиков и исторических драм. Достаточно вспомнить, что именно на Каннском фестивале впервые показали и «Криминальное чтиво» (18+), и «Брата» (18+), и даже «Шрека» (12+).
Каннский кинофестиваль можно считать главной площадкой, на которой впервые показывают самые яркие и значимые фильмы года. И пока кинокритики спорят, кому отдать главную награду фестиваля, мы — отмечаем карандашиком, какие картины посмотреть, когда они выйдут.
«Мегаполис» — фильм-мечта Фрэнсиса Форда Копполы
К «Мегаполису» (18+) Коппола шел несколько десятков лет. Идея фантастического фильма пришла к нему еще во время съемок «Апокалипсиса сегодня» (18+) в 1979 году, а в начале 80-х режиссер дописал сценарий. Но с тех пор съемки постоянно откладывались: режиссер работал над другими фильмами, а картина мечты постоянно отходила на второй план.
И вот, в 2021 году, Фрэнсис Форд Коппола решил наконец снять «Мегаполис». Он сам профинансировал съемки (которые обошлись примерно 120 миллионов долларов) и потратил на съемки три года.
В центре сюжета — гениальный архитектор, который ведет борьбу с мэром Нью Йорка за право перестроить город в грандиозную столицу мира. В основу сюжета легла античная история попытки политического переворота в Риме, перенесенная в Америку будущего.
«Саван» — новый боди-хоррор от Кроненберга
Дэвид Кроненберг известен всем любителям ужасов как один из создателей боди-хоррора — жанра, в котором тело человека жутко меняется до неузнаваемости. Его фильмы «Муха» (18+), «Видеодром» (18+), «Выводок» (18+) и другие всё еще можно встретить в подборках самых страшных триллеров.
В 2014 году Кроненберг взял творческую паузу и почти десять лет не выпускал новые фильмы. Казалось, что 80-летний режиссер ушел на заслуженную пенсию, но в 2022 году он вернулся в большое кино, показав миру «Преступления будущего» (18+). Фильм о том, как эксперименты над телом и эволюцией могут стать искусством, показал, что возраст никак не мешает Кроненбергу и дальше шокировать зрителей.
Его новый фильм «Саван» (18+) расскажет о бизнесмене, потерявшем жену. Чтобы справиться с утратой, он изобретает устройство, которое позволяет следить за покойными после погребения. Но после того, как неизвестные разоряют могилу его супруги, он переосмысливает свое изобретение.
«Анора» — ромком с Юрой Борисовым
Этот фильм интересен для нас в первую очередь актерами — в нем снялись сразу два русских артиста: Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!» (18+), «Кентавр» (18+), «Серебряные коньки» (6+)) и Марк Эйдельштейн («Страна Саша» (16+), «Монастырь» (18+)).
Информации о самом фильме пока мало — известно, что в центре картины окажется секс-работница, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Одну из главных ролей сыграет Майки Мэдисон («Однажды… в Голливуде» (18+), «Крик» (18+)).
Режиссер фильма, Шон Бэйкер, мало известен в России. Его самая знаменитая работа — картина «Проект «Флорида» (16+) — получила сразу несколько наград и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
«Виды доброты» — сказка-триптих с Эммой Стоун
За последние десять лет Йоргос Лантимос превратился из малоизвестного датского режиссера в одного из главных создателей авторского кино в мире. Впервые на него обратили широкое внимание после фантастической драмы-антиутопии «Лобстер» (18+), в которой героев превращали в животных, если они не успевали найти себе пару.
Благодаря «Фаворитке» (18+) Лантимос захватил внимание и массового зрителя, а также познакомился со своей новой музой — Эммой Стоун, которая затем сыграла главную роль в его «Бедных-несчастных» (18+), и сейчас — в «Видах доброты» (18+).
В фильме будет сразу несколько сюжетных линий. Компания-дистрибьютер описывает картину так: «сказка-триптих о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь. О полицейском, встревоженном тем, что его жена, пропавшая в море много лет назад, вернулась, но кажется совсем другим человеком. И о женщине, полной решимости найти особенного человека, которому суждено стать невероятным духовным лидером».
«Лимонов, баллада об Эдичке» — новый фильм Кирилла Серебренникова
«Лимонов, баллада об Эдичке» (18+) — новый фильм Кирилла Серебренникова. Съемки начались еще в 2022 году. В основу сюжета лег роман Эмманюэля Каррера «Лимонов», подробно описывающий биографию писателя. Мы увидим детство писателя, его переезд в Нью-Йорк, обретение славы в Париже — фильм уместит всю насыщенную жизнь Лимонова.
Слухи об экранизации романа о жизни Эдуарда Лимонова начали ходить сразу после публикации книги. Картину приписывали разным режиссерам, пока в мае 2022 года Серебренников не подтвердил работу над проектом.
Роль Эдуарда Лимонова досталась Бену Уишоу («Парфюмер» (18+), «Будет больно» (18+)). Картина номинирована на главную награду фестиваля — Золотую пальмовую ветвь.
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