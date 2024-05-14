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Криминал Наследие 90-х: группу новосибирцев обвинили в махинациях с городскими землями — видео задержания

Наследие 90-х: группу новосибирцев обвинили в махинациях с городскими землями — видео задержания

По версии следствия, сумма ущерба превысила 13 миллионов

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Части задержанных оформили подписку о невыезде

В Новосибирской области задержали сразу семерых человек, которых обвиняют в мошенничестве с городской землей. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД и Следственного комитета региона.

Как уточняют в МВД, возраст задержанных — от 54 до 58 лет. По информации обоих ведомств, всего в результате их действий могло быть похищено 9 участков в Калининском районе Новосибирска на сумму свыше 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

— Одному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Задержание сняли на видео

По версии следствия, обвиняемые находили бесхозные участки в Калининском районе и изготавливали на них фальшивые документы — те свидетельствовали о том, что участки принадлежат подозреваемым по праву фактического пользования, якобы возникшего до вступления в силу Земельного кодекса.

— В результате мошеннических действий фигуранты незаконно приобретали право на имущество — земельные участки, принадлежащие РФ. В дальнейшем осуществляли процедуру оформления недвижимости в Росреестре, — отмечают в СУ СК по Новосибирской области.

МВД уточняет, что документы были датированы началом 1990-х годов.

Ранее НГС писал, как на стройке новосибирского ЛДС похитили сотни миллионов — за мошенничество и подкуп судят москвичей.

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Новосибирск Полиция МВД СУ СК Мошенничество
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