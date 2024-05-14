«Хотели, чтобы кто-то его нашел». Трагичная история юной пары, которая избавилась от малыша после родов в туалете

Молодого парня будут судить по всей строгости закона, ведь ему уже есть 18 Источник: Иван Митюшёв / 29.RU, «Сапа Медиа», Ломоносовский районный суд Архангельска











В Архангельске развернулась дикая и в то же время трагичная история. 15-летняя школьница тайно родила в туалете торгового центра. На помощь приехал лишь 18-летний отец ее ребенка. Юные родители, очевидно, не были готовы взять на себя воспитание малыша, за советом и поддержкой ни к кому не обратились. Парень завернул новорожденного в футболку, отнес его в лес и оставил на земле. В этом тексте наши коллеги из 29.RU собрали всё, что известно о трагедии.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Родила в туалете и сняла видео на телефон

В это сложно поверить, но девочка-подросток рожала в общественном туалете торгового центра в спальном районе Архангельска. Рядом — жилые дома, аптеки, буквально через дорогу — частная поликлиника. Но обращаться к врачам беременная школьница не стала.

После родов юная мама сняла видео на телефон: на кадрах видно кровь и лежащего на полу в куче одежды младенца.



Девочка опубликовала ролик в соцсети, пост заметила другая школьница, она и обратилась в полицию.



Торговый центр, где девочка родила ребенка Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Только сейчас выяснилось, что всё случилось еще в августе 2023 года. И можно было бы подумать, что страшное видео — просто жестокий розыгрыш. Но 18-летний отец новорожденного малыша уже признался, что его подруга и правда родила в торговом центре, позвонила ему и попросила приехать.

Парень забрал ребенка, завернул его в футболку и унес в ближайшую лесополосу. Младенца молодой человек оставил на земле и ушел.



Почему ни в семье, ни в школе не знали или знали, но молчали о беременности девочки, как смогла школьница родить в торговом центре и почему никто из взрослых не вмешался, разбирается прокуратура.

Ему — 18, ей — меньше: что известно о молодых родителях

Личные данные юной матери нельзя публиковать: по закону она сама еще ребенок. На момент родов девочка даже не достигла возраста сексуального согласия.

В России совершеннолетний человек не может законно вступить в половые отношения с партнером младше 16 лет. За это взрослому может грозить срок. Но если разница в возрасте между партнерами меньше четырех лет, к старшему не применяется наказание в виде лишения свободы.



Имя молодого отца известно, его зовут Дмитрий Прадун. Парень уже совершеннолетний и может нести ответственность в полной мере. Пока он в статусе подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Источник: Ломоносовский районный суд Архангельска











Молодому человеку грозит от 8 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение. Сейчас он находится в СИЗО и будет ждать окончания расследования там.



Редакция 29.RU вышла на семью молодого архангелогородца, но его родители не готовы общаться со СМИ.



В Следственном комитете сообщили, что действиям юной матери тоже будет дана оценка.

На видео был еще живым: что известно о судьбе ребенка

Из собственных источников 29.RU стало известно, что на кадрах в туалете младенец был еще живым. По информации редакции, тело так и не нашли. Однако шанс, что новорожденный всё-таки выжил и его кто-то забрал, совсем призрачный.

Источник: «Сапа Медиа»











Если бы ребенок остался жив, ему было бы уже больше восьми месяцев.

Врач — акушер-гинеколог Ренат Курбанисмаилов в разговоре с 29.RU сказал, что даже у такой юной матери мог бы родиться здоровый малыш и даже после родов в туалете, медики, если бы их вовремя вызвали, вероятно, смогли бы выходить младенца.

— Домашние роды — это всегда опасно. И мы советуем всем обращаться в родильные дома. И если такой малыш появляется на свет, сроком более 22–23 недель, весом 500 граммов, с сердцебиением и дыханием, его вполне могут выходить в перинатальном центре, которых достаточно по России в разных регионах. Конечно, если бы это произошло под контролем медиков, то вероятность благоприятного исхода была бы выше, — отметил врач.

Ренат Курбанисмаилов — врач — акушер-гинеколог. Председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Красноярского края, начальник отдела проектов и развития регионального здравоохранения. ФГБОУ ВО КрасГМУ, кандидат медицинских наук.

«Я озвучил одно из решений»: что рассказал юный отец

Хотя уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», сам молодой отец на допросе заявил: он надеялся, что младенца кто-то подберет.

— Она передала ребенка мне. Я озвучил одно из решений. То есть положить его так, чтобы его кто-нибудь нашел, — говорит парень на видео, фрагмент которого опубликовали в Следственном комитете.

Однако место, которое выбрал молодой человек, нельзя назвать людным. Там как раз заканчивается квартал с жилыми домами, начинаются лесополоса и заболоченная местность.

Источник: СУ СК РФ по Архангельской области

Мы попросили прокомментировать случай уполномоченного по правам ребенка в Архангельской области Елену Молчанову.



— Нами организовано взаимодействие со следственными органами, пока идет следствие, комментировать что-то не представляется возможным. Безусловно, с нашей стороны вся та помощь, которая нужна будет семье, будет оказана. Всё, что касается привлечения к ответственности, — все эти решения, безусловно, будут приняты правоохранительными органами. Я уверена, что все виновные будут привлечены к ответственности, — отметила детский омбудсмен. — Случай жуткий. Это очень тяжелая, не поддающаяся никакому разуму история.

Мнением о ситуации в целом поделился и врач Ренат Курбанисмаилов, которого мы уже цитировали выше.

— Хочется добавить, что средний возраст вступления в половую жизнь в мире — это 13–14 лет. То есть возраст уменьшается. Мы должны понимать, что обязательно должна вестись просветительская работа. Не только врачами, не только учителями, но и, конечно же, родителями, которые должны следить за взрослением своих детей, — добавил медик.