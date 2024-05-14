Женщина сбила ребенка, не увидев его из-за снежного вала: виноваты оказались нечищенные дороги Новосибирска

В течение двух дней накануне ДТП в городе шли снегопады Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Кировский районный суд Новосибирска сегодня, 14 мая, закончил рассматривать уголовное дело о ДТП, которое произошло в феврале 2023 года из-за нечищенных дорог. Информацию об итогах разбирательства опубликовали на официальном сайте суда.

Авария произошла рано утром 2 февраля 2023 года, девушка-водитель сбила 7-летнего мальчика на нерегулируемом переходе. Ребенок получил тяжкие травмы. Однако сама обвиняемая не считала, что виновата, а пострадавший школьник, его родители и другие свидетели, тоже считали, что причиной происшествия могла стать некачественная уборка дорог.

— В судебном заседании подсудимая вину не признала, пояснила, что в сложившейся дорожной ситуации, а именно из-за гололёда и наличия снежного вала, который был выше роста пешехода, приближавшегося к проезжей части, что исключало для неё возможность своевременно его обнаружить, не имела технической возможности избежать наезда на пешехода, — указано на сайте. — Из показаний потерпевшего, законного представителя потерпевшего, подсудимой и свидетелей следует, что указанные недостатки содержания дорог способствовали возникновению сложной дорожной ситуации и ДТП с наступившими последствиями.

Осмотревшие место происшествия полицейские отметили, что убирать образовавший после уборки дороги снежный вал начали только после ДТП.

Сегодня суд пришел к выводу, что с учетом утренней темноты и безобразного состояния дорог, девушке следовало ехать медленнее и признал ее виновным. Сибирячка получила два месяца ограничения свободы.

Лишать ее прав судья не стал, а вместо этого потребовал, чтобы дорожники внимательнее следили за состоянием тротуаров и проезжей части:

— Мэрией Новосибирска не выполнены положения статьям 12 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и статей 9 и 42 Устава города по содержанию автомобильных дорог местного значения, что не обеспечило безопасность участников дорожного движения. [...] Суд вынес в адрес мэра Новосибирска частное постановление, которым обращено его внимание на выявленные нарушения, — отметили в суде.

