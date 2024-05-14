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Хронология «светофорной аферы» и другие проблемы

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Криминал «Светофорная афера» и проблемы начальников транспортного департамента Новосибирска: хронология задержаний

«Светофорная афера» и проблемы начальников транспортного департамента Новосибирска: хронология задержаний

Первые аресты по делу прошли в середине апреля

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В «светофорном деле» сразу несколько обвиненных чиновников

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске задержали руководителя департамента транспорта Олесю Богомазову. Ее обвиняют в получении крупной взятки при заключении договора по установке и обслуживанию светофоров. Чиновники уже не первый раз попадают в скандалы, связанные с этими объектами. НГС вспомнил хронологию событий.

В чем обвиняют Богомазову

По делу Богомазовой в областной прокуратуре сообщили, что за заключения договора с подрядчиком чиновница получила взятку получила 230 тысяч рублей. По данным следствия, в 2017–2018 года между департаментом транспорта и частными организациями-подрядчиками заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей.

— Последние должны были обслуживать и содержать в рабочем состоянии автоматическую систему управления дорожным движением в Новосибирске. После заключения контрактов денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, — уточнили в прокуратуре.

Когда появилось «светофорное дело»

В апреле 2024 года прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании 50 миллионов рублей с фигурантов «светофорного дела» в пользу мэрии Новосибирска. По этому делу 16 апреля силовики задержали экс-руководителя МКУ «Горсвет» Константина Анакина. 17 апреля его отправили под домашний арест до 16 июня.

Также утром 16 апреля сообщалось, что силовики задержали бывшего главу Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова. В прокуратуре после уточнили, что бывший чиновник только доставлен на допрос, решение о его задержании в итоге не принималось.

Роман Дронов в 2017 году был назначен на пост руководителя Департамента транспорта мэрии Новосибирска. Уволен в 2021 году. В том же году возглавил автобусный парк ПАТП-4. После должность заняла Олеся Богомазова — она стала исполняющей обязанности главы. Затем главой департамента стал Константин Васильев, Богомазова стала заместителем начальника. После Васильева Богомазову снова назначили и.о. главы департамента.

Параллельно с Анакиным и Дроновым 17 апреля был задержан бывший начальник областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрий Мальцев. Его обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на обслуживание новосибирских светофоров (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 18 апреля постановлением Центрального районного суда Новосибирска ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 июня 2024 года.

Что с еще одним бывшим главой департамента — Васильевым

20 марта 2024 силовики задержали Константина Васильева. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями по проекту строительства дороги — дублера к Плющихинскому жилмассиву.

21 марта 2024 года суд избрал Васильеву меру пресечения. Константина Васильева отправили в СИЗО до 20 мая 2024 года.

Васильев проработал в мэрии с 2021 по 2023 год. Он уволился в декабре прошлого года — до этого депутаты Горсовета настаивали на его отстранении от должности.

Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.

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