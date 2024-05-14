«Я не могла на себя смотреть». Участница шоу «Большие девочки» похудела на 45 килограммов за три месяца и стала финалисткой

На 1-м фото — Настя в начале проекта, на 2-м фото — в конце Источник: предоставлено Анастасией Белозеровой











Анастасии Белозеровой 24 года. Большую часть своей жизни она прожила в Краснодарском крае. Девушка стала одной из 13 участниц нового шоу на «Пятнице» — «Большие девочки» (16+), смогла похудеть со 144 до 99 килограммов за три месяца и вышла в финал. Почему стала набирать вес, как изменилась ее жизнь после участия в нашумевшем проекте и сколько она весит сейчас — Анастасия рассказала нашим коллегам из 93.RU.



«Какую кобылу откормила»

Настя родилась в Ростове-на-Дону, но спустя девять месяцев вместе с родителями переехала в Белореченск Краснодарского края. К сожалению, Насте так и не было суждено вырасти в полной семье — папа умер, когда девочке было два года, а мама скончалась от рака груди, когда маленькой Насте было всего 6 лет.



После смерти родителей девочку воспитывали бабушка и дедушка по папиной линии. Во время участия в проекте Настя рассказала, что бабушка часто критиковала и обзывала ее. Говорила: «Какую кобылу откормила», что Настя неблагодарная и станет толстой и жирной. Девочка мечтала съехать от такой родни и больше не испытывать эти унижения. Свою вину бабушка признала на камеру во время съемок шоу и попросила прощения, но отношения между родными так и не наладились. После окончания проекта она не общается с бабушкой.

Настя с бабушкой и дедушкой Источник: телеканал «Пятница»











Насте было девять лет, когда она переехала в Краснодар, где жила ее тетя. Здесь же девочка ходила в школу и окончила обучение.



— Когда жила с бабушкой, я заедала свой стресс. Я никогда не была худой прям. В Краснодаре, в школьные годы, я весила около 85–90 килограммов. Как я уже выяснила на проекте — у меня компульсивное переедание, и эта проблема родом из детства.



Когда Насте исполнилось 17 лет, она переехала в Москву вслед за своим парнем — Андреем, который в это время поступил в столичный вуз. Они познакомились еще в Белореченске, будучи детьми. Когда Насте было около 16 лет, ребята начали встречаться, и с тех пор, вот уже 8 лет, вместе.

Настя со своим женихом Андреем Источник: предоставлено Анастасией Белозеровой











— Я бы сама не решилась переехать в Москву, я всегда считала, что Краснодарский край — это просто рай и я никуда не уеду. Но потом поняла, что отношения на расстоянии в течение 6 лет — это что-то из разряда фантастики. Я помню, когда я переехала, и в октябре пошел снег, я плакала из-за этого. Я жила в общаге и у меня даже не было нормальных зимних вещей. Мне было тяжело без краснодарского солнца, сейчас я уже привыкла к московским холодам, но я всё равно считаю себя южным человеком и иногда мне хочется вернуться в Краснодар, — рассказывает участница шоу «Большие девочки».



Потолстела почти в два раза

В Москве Настя поступила в Московский политехнический университет на факультет журналистики, но учебу так и не окончила. Она признается, что приняла такое решение «по юношеской глупости». Настя устала от учебы, в тот момент окончила курсы визажиста и хотела развивать себя дальше в бьюти-сфере. Но заработать на этом так и не вышло. В итоге устроилась на работу в магазин по продаже товаров для дома.



— Когда переехала в Москву, я весила 78 килограммов. И тут у меня усугубились мои компульсивные переедания. Я начала быстрее набирать вес. Думаю, что это связано с дополнительным стрессом, все-таки Москва — город большой и тут бывает очень тяжело.



Из-за своего веса Насте неоднократно приходилось сталкиваться с унижением в свой адрес, особенно после переезда в Москву.



— Я работала в продажах и ко мне подходили покупатели, говорили: «Ой, вам надо похудеть, вот вам ссылочка на сайт», «Ой, что-то вы слишком полная, а ведь такая молодая, так нельзя». Помню, мы сидели с моей подругой на лавочке и ели чипсы, а она такая стройная малышка, и вот к нам подходит женщина и начинает говорить мне: «Что ты делаешь, ладно ей можно, а ты что ешь?» Было такое, что и коровой могли назвать, но я уже не зацикливаюсь на таком, хотя, конечно, мне очень неприятно всё это слышать. Я считаю, что это вообще не дело других людей, что я там ем. Как бы подходить просто к человеку на лавке и диктовать, что ему можно есть, что нельзя, мне кажется, это ненормально.

Настя уже не могла жить в таком весе Источник: предоставлено Анастасией Белозеровой











Южанка Настя пыталась худеть, то сбрасывала, то снова набирала вес. За годы жизни в Москве она стала весить больше почти в два раза.



— Я чувствовала, что мне плохо, я могла наедаться до болей в животе, но не обращалась к врачам, думала, что я просто безвольная, только на проекте я узнала, что это целый диагноз — расстройство пищевого поведения, и я поняла, что оно у меня есть.



К осени 2023-го Анастасия пришла к своему максимальному весу — 144 килограмма при росте 168 сантиметров.



Как стала «большой девочкой»

Анастасия Белозерова узнала о кастинге в новое шоу на телеканале «Пятница» у одного из блогеров в телеграме, которая сама подала анкету на участие. Еще неделю Настя думала, стоит ли ей идти на такой шаг, но в итоге заполнила заявку, а после ее пригласили на очный кастинг и в ближе к осени прошлого года Анастасию утвердили как участницу 1-го сезона реалити-шоу «Большие девочки».

Настя в синем топе в центре Источник: bg_friday / T.me











— Я до проекта была в отчаянии. Скидывала вес, но он возвращался ко мне в еще большем количестве — скину 4 килограмма — вернется 6. Мне было жутко некомфортно в своем теле, я не могла на себя смотреть. Я весила 144 килограмма, с такой «горой на плечах» уже невозможно было жить. Конечно, мне было очень страшно идти на проект — я боялась уйти на первой же неделе, боялась хейта, но для себя решила, что чтобы ни произошло — это всё равно лучше, чем я останусь с таким весом, — рассказывает наша героиня.



«Большие девочки» — шоу на телеканале «Пятница», которое вышло в эфир в начале февраля 2024 года. По задумке 13 участниц со всей России весом больше 100 килограммов должны похудеть за три месяца, проходя тяжелые испытания на выносливость, работая с диетологом, психологом и тренером. Каждая из девушек в свое время столкнулась с тяжелыми жизненными обстоятельствами — от насилия и буллинга до потери близких. В течение шоу участницы проходят контрольные взвешивания, проект покидают те, кто меньше всего скинул килограммов. Победителем шоу становится та, кто больше всего похудела, включая изменившийся в процентах индекс массы тела. Участнице, которая заняла 1-е место, достается главный приз — 1 миллион рублей.



Во время проекта девушкам приходилось не раз проходить тяжелые испытания, например, в первой серии 13 участницам нужно было дойти по бездорожью в цепке друг с другом 10 километров до дома, где они будут жить во время шоу. В других выпусках участницам шоу приходилось танцевать, участвовать в цирковых номерах, тащить на себе машины и даже самолеты по полю. Зрители не раз жаловались, что такие физические нагрузки — это уже слишком.

Настя на испытании толкала самолет вместе с Лилит Источник: телеканал «Пятница»











Сама же Настя говорит, что у нее не было желания бросить всё из-за тяжелых нагрузок. Были моменты, когда она много плакала, но, по ее словам, это происходило из-за того, что на проекте все твои эмоции находятся на пике. А вот сами же испытания, наоборот, закалили Настю и показали, что она может куда больше, чем думала.



— Когда я шла на проект, я смотрела аналоги. Я была морально готова к таким испытаниям. Просто смотреть, как мы правильно питаемся и занимаемся в зале — неинтересно. У меня был, особенно в начале, просто такой супернастрой. Я отнеслась к этому как к последнему шансу. Я решила, что если я не смогу похудеть даже на проекте, который смотрит вся страна, то мне ничего не останется как идти на бариатрическую операцию. И как можно было развернуться и уйти?



По словам Насти, самое тяжелое и одновременно яркое испытание для нее было в последнем перед финалом выпуске — надо было забраться на вышку высотой почти 40 метров и спрыгнуть с нее.

Кадры с испытания, где нужно было спрыгнуть с вышки Источник: телеканал «Пятница»











— Было так страшно, что я думала, что я умру там. Но я понимала, что если я не спрыгну, то меня не пропустят в финал. Это было очень крутое испытание, но при этом и очень-очень сложное.



Настя рассказывает, что в целом между девочками была нормальная атмосфера, старались друг друга поддерживать и до сих пор общаются в общем чате. Последние недели, по словам «большой девочки», у нее были очень теплые чувства к двум своим конкуренткам — Лилит Хачатрян и Амине Усманилаевой.



Изнуряющие тренировки и предложение руки и сердца

В конце октября после всех наставлений и испытаний девушек отпустили на домашнее похудение до самого финала в декабре. Настя поняла, что всё зависит только от нее. Начала усиленно тренироваться ради победы.

Во время шоу участницы много тренировались Источник: bg_friday / T.me











— Когда мы готовились к финалу, у нас было по две тренировки в день, пять дней в неделю. У нас было урезанное питание. Я оказалась очень азартным человеком, чего я раньше не замечала.



В итоге на финальном взвешивании Настя стала рекордсменом — ей удалось сбросить 45 килограммов — со 144 до 99. Например, Амина Усманилаева сбросила 38 килограммов (со 120 до 82), а Лилит Хачатрян — 40 (со 120 до 80). При этом в процентном соотношении индекса массы тела Настя уступила двум девушкам и в итоге заняла третье место, Амина — второе, а Лилит — первое.



— С одной стороны, мне было обидно, потому что я действительно прилагала чрезмерные усилия и рассчитывала на второе место, с другой стороны — я сделала всё, что могла, я выложилась на полную и смогла похудеть, — признается наша героиня.



Еще одним волнительным моментом во время финала для Насти стало появление на сцене ее молодого человека Андрея. 25-летний парень встал на одно колено и сделал любимой предложение руки и сердца.



Андрей рассказал при всех, как сильно любит Настю, и встал на одно колено Источник: телеканал «Пятница»











— Он был восхищен, как мне удалось похудеть, поддерживал меня всё это время и говорил, какая я красивая. И я догадывалась, конечно, что он может сделать мне предложение в финале. Мне было очень приятно, что он решился на этот шаг, потому что я понимаю, что ему эти все съемки очень тяжело давались, он после них несколько дней отходил, и когда я была с ним на сцене, я вот увидела, как он переживает, как он волнуется, меня это так тронуло.



А что сейчас?

Финал показали в эфире в конце апреля, но сами съемки прошли еще в середине декабря. Настя признается, что сразу после окончания проекта держать диету было тяжело, когда тебя никто уже не контролирует. Впереди было празднование Нового года, хотя она и планировала приготовить ПП-стол, но традиционные салаты победили.

За время шоу у Анастасии прибавилось больше 20 тысяч подписчиков в соцсетях, многие писали слова поддержки Источник: предоставлено Анастасией Белозеровой











— На Новый год 7–8 килограммов я точно набрала, просто за месяц. Хотя я пыталась еще ходить в зал. Потом я набрала еще 3–4 килограмма. И в итоге после проекта я поправилась на 11 килограммов и стала весить 110 килограммов.



Последние полгода Настя старается придерживаться тех правил, которые наставники давали во время шоу. Диетологи проекта до сих пор ведут девушек, к ним можно обратиться за помощью.Она ходит в зал и старается прислушиваться к своему телу и принимать себя.



— Я сейчас ем очень много овощей. До проекта я их вообще практически не ела. Еще из важного — завтрак через полчаса после пробуждения. Из тренировок — помогает кардио в течение 60 минут при пульсе около 120. Из сладкого позволяю себе только протеиновые батончики и фрукты, — рассказывает финалистка «Больших девочек». — Из психологических вещей — очень важно минимизировать стресс. Это бывает тяжело, но я стараюсь. Исключаю те ситуации, после которых я раньше хотела сорваться на какую-то вредную еду. Ем сейчас три раза в день, главное — я не допускаю голода, иначе я могу сорваться и устроить зажор.



Цель Насти — стать меньше «вдвое» и к концу декабря 2024-го увидеть на весах 75 килограммов.

