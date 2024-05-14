«Смотри, как раскидало!» Появилось видео с места крушения поезда под Волгоградом

Ночью 14 мая в Волгоградской области сошли с рельсов девять вагонов в составе грузового поезда . Как сообщает телеграм-канал «База», причиной крушения поезда стала атака БПЛА — в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте ЧП работают пожарные и ремонтные бригады, движение на участке организовано в реверсивном режиме по одному пути.

— Моя девушка едет в поезде и сняла это видео. Я ее жду на вокзале. Она должна была приехать еще в пять утра, а ее до сих пор нет, — рассказал читатель портала V1.RU, приславший видео в редакцию. — Проводники им сказали, что беспилотник ударил. Больше никакой информации им не говорят.