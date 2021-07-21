«Школы именно к этому готовятся»: как новосибирские дети будут учиться с 1 сентября

В Новосибирской области не планируют переводить школьников на дистанционное обучение с 1 сентября, несмотря на третью волну коронавируса. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Пока ориентируемся на обычный формат — на очное обучение с 1 сентября. Школы именно к этому готовятся. Но всё будет зависеть от развития ситуации. Пока ситуация сейчас достаточно напряженная, — рассказал Андрей Травников.



Сегодня он сообщил, что третья волна ковида оказалась тяжелее, чем вторая. Сейчас регион ждет новую поставку вакцины от коронавируса. А о том, что делать, если вас уже раздражают материалы о пандемии, вы можете узнать здесь.

