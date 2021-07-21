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Новосибирская область получит новую партию вакцины — рассказываем, какую именно и сколько доз

Поставка будет 24 июля

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Новой партии, по словам губернатора, должно хватить на неделю

Новой партии, по словам губернатора, должно хватить на неделю

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В Новосибирск привезут новую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Новосибирская область получит новую партию вакцины от коронавируса, ее ждут 24 июля.

— Ближайшая поставка вакцин — 9 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Их хватит на неделю. Сейчас развернуто 99 стационарных пунктов вакцинации и около 20 мобильных, — рассказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В России уже существуют четыре вакцины от коронавируса, разрабатываются и регистрируются новые. Но некоторые люди всё равно продолжают ждать появления зарубежных вакцин, например от Pfizer. Мы узнали у экспертов, почему в нашей стране до сих пор нет международных вакцин, при каких условиях они могут появиться и какие из них представляют интерес.

В Новосибирске доброволец-пенсионер, участвующий в первой группе исследований вакцины «ЭпиВакКорона», ревакцинировался спустя полгода после первого введения двух доз. Он рассказал, зачем это сделал.

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