«Третья волна оказалась сложнее, чем вторая»: в НСО развернули больше коек для коронавирусных больных, чем осенью

В НСО развернули больше коек для коронавирусных больных, чем осенью
В Новосибирской области развернули больше коек для коронавирусных больных, чем во вторую волну.
— Сверхвысокая нагрузка на здравоохранение. Третья волна оказалась сложнее, чем вторая, — по количеству пациентов, которым необходима госпитализация, по тяжести заболевания. У нас развернуто больше коек, чем осенью, — 6252. Больше расход медикаментов и медицинских газов. Но здравоохранение НСО с этой нагрузкой справляется. Пациенты получают необходимое лечение, — рассказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Новосибирская область второй месяц переживает третью волну коронавируса — статистика по заболевшим бьет рекорды и приближается к 200 зараженным в сутки. В это время заболевшие вновь жалуются на то, что врачи и скорая помощь могут приехать к ним на помощь только через несколько дней. Почему это происходит, вы можете узнать из колонки фельдшера скорой помощи.
В Новосибирской области в 2021 году уже было зарегистрировано 30 новорожденных детей с диагнозом «коронавирусная инфекция».