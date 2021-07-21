21 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 74.49
eur 87.77
Тема дняКадры с простаивающими машинами скорой помощи

Все новости

Все новости

«Третья волна оказалась сложнее, чем вторая»: в НСО развернули больше коек для коронавирусных больных, чем осенью

Ситуация с ковидом в регионе остается напряженной

684
35Обсудить

Поделиться

Губернатор заявил, что, несмотря на колоссальную нагрузку, система справляется

Губернатор заявил, что, несмотря на колоссальную нагрузку, система справляется

Поделиться

В НСО развернули больше коек для коронавирусных больных, чем осенью

В Новосибирской области развернули больше коек для коронавирусных больных, чем во вторую волну.

— Сверхвысокая нагрузка на здравоохранение. Третья волна оказалась сложнее, чем вторая, — по количеству пациентов, которым необходима госпитализация, по тяжести заболевания. У нас развернуто больше коек, чем осенью, — 6252. Больше расход медикаментов и медицинских газов. Но здравоохранение НСО с этой нагрузкой справляется. Пациенты получают необходимое лечение, — рассказал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирская область второй месяц переживает третью волну коронавируса — статистика по заболевшим бьет рекорды и приближается к 200 зараженным в сутки. В это время заболевшие вновь жалуются на то, что врачи и скорая помощь могут приехать к ним на помощь только через несколько дней. Почему это происходит, вы можете узнать из колонки фельдшера скорой помощи.

В Новосибирской области в 2021 году уже было зарегистрировано 30 новорожденных детей с диагнозом «коронавирусная инфекция».

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...