«Надоел ваш ковид, сколько можно»: почему людей всё больше раздражают новости о пандемии

Недавно на НГС вышел материал о том, что происходит у морга ковидного госпиталя. В комментариях было на удивление много (более чем заслуженных) благодарностей за тяжелую правду. Но хватало и реплик в духе «надоел ваш ковид, сколько можно». «Пора завязывать тут новости читать... С утра хочется позитивных новостей, а тут одна чернуха постоянно», — заключает один из комментаторов. О том, что делать, если вас тоже раздражают материалы о пандемии, рассуждает обозреватель НГС Стас Соколов.
Я работаю на НГС уже больше 10 лет, и жалобы на «засилье негатива» слышу постоянно, они стали уже каким-то общим местом. Парадокс, правда, заключается в том, что, как правило, сетующий на обилие новостей о ДТП, пожарах и убийствах, часто не может вспомнить никаких других материалов. Хотя, открыв сайт, можно убедиться, что они всегда есть. Просто человека почему-то привлекает «всякая жесть», на другое он не обращает внимания. А сейчас к происшествиям добавились еще и статьи о пандемии.
На самом деле всё просто. НГС (как и любое другое СМИ, для которого самым существенным показателем является трафик, то есть внимание читателей) просто удовлетворяет читательский интерес. Поверьте, если бы люди у нас запоем читали бы репортажи с выставок картин и концертов классической музыки, то такие репортажи выходили бы по несколько раз в неделю.
Но так уж случилось, что людей интересует всё, что связано с пандемией, и это совершенно естественно. Это ведь касается каждого. Ковиду совершенно безразлично, любите ли вы Путина или нет, западник вы или сторонник «традиционных ценностей» (что бы это ни значило). Болезнь в последнее время не щадит и еще вполне молодых людей. Это уже давно не какая-то локальная опасность, которая грозит полным, старым, имеющим болезни дыхания и т.д.
И конечно, многим хочется понимать, что, собственно, происходит. А в условиях, когда официальная информация о масштабах эпидемии, мягко говоря, не всегда вызывает доверие, люди пытаются собрать для себя картину происходящего из доступных осколков.
Просто картина эта складывается довольно страшной. Мы несем потери как на полноценной войне. Менее чем за полтора года общее число умерших от ковида, даже по данным Оперштаба, уже превысило 150 тыс. человек. Для сравнения, в Афганистане советская армия потеряла за 10 лет чуть больше 15 тыс. бойцов. У меня у самого недели не проходит, чтобы кто-то из знакомых не вывесил в соцсетях печальный пост о том, что уехал с ковидом в больницу на скорой. Это уже не получится сравнить с тем, что происходит на дорогах. Даже в самые тяжелые годы смертность в результате ДТП едва превышала 30 тыс. человек в год. Сейчас же снизилась ниже 17 тысяч. Разница — почти на порядок.
Люди реагируют на этот ужас по-разному. У многих срабатывает некий защитный механизм, который заставляет пугающую информацию попросту отвергать. Такой человек даже сегодня продолжает убеждать себя, что ковид — это «распиаренный грипп», он не верит ни государственной статистике, ни частным СМИ, считая их всех участниками заговора.
Отторжение может проявляться и в виде агрессии в стиле: «Хватит про ковид, расскажите о хорошем». То есть человек вроде не пытается выстроить в голове некую альтернативную реальность, но просто не хочет лишний раз видеть то, что его выводит из состояния равновесия. Так действительно как-то проще. Как в раннем детстве: зажмурил глаза, укрылся одеялом, и страшные чудовища в темноте исчезли.
У этого зажмуривания есть, конечно, и объективные социальные причины. Слишком уж разные сигналы посылают нашему гражданину власти и общество в целом. С одной стороны, он видит показательные рейды в торговых центрах, с другой — переполненные электрички и автобусы. Его агитируют немедленно идти прививаться, а когда он, наконец, решается это сделать, видит длинные очереди (а то и вовсе отсутствие вакцины). Всё это оставляет ощущение какого-то большого обмана.
Что же делать, как реагировать на весь этот поток ужаса, который, кажется, не прекратится никогда?
Во-первых, вы можете просто не читать об этом статьи и не смотреть видео на эту тему. Поверьте, это не так сложно (я, например, прекрасно обхожусь без новостей о ДТП). Ситуация уже более или менее ясна, и вы можете снизить вероятность собственного заражения (вакцинацией или предельным сокращением контактов). И то, и другое, правда, не дает гарантий, но и чтение новостей о ковиде тоже.
Относитесь к потоку информации критически и избирательно. В конце концов, настоящая ценность любых знаний состоит в том, чтобы сделать вашу жизнь безопасней, лучше или хотя бы просто интересней. Любое СМИ — это супермаркет, который работает не только для вас и ориентируется на интересы публики в целом. Так что если на полке стоят чипсы, газировка и водка, это не значит, что всё это нужно класть себе в корзину (а потом жаловаться на нездоровое питание).
Читайте и смотрите что-то еще кроме горячих тем. Если вы присмотритесь чуть пристальней к ленте материалов и новостей любого крупного издания, вы обнаружите, что в ней есть и внушающие оптимизм человеческие истории, и материалы о городских проблемах, и новости об открытии новых заведений и бизнесов. Если вы больше будете интересоваться такими темами, журналисты будут больше и чаще о них писать.
Ну и самое главное: хватит уже зажмуривать глаза. Жизнь ваша не станет от этого безопасней. Просто нужно научиться жить с этим дополнительным риском, стараясь по возможности сократить его хотя бы для себя лично и для своих близких. Мы на войне, но война эта рано или поздно закончится. Человечество победит. Так же, как оно побеждало уже не раз. Просто давайте постараемся не пополнить список жертв этой войны.
А если уж вам совсем тяжело, почитайте рассказ молодого врача, которому приходится каждый день своими глазами видеть людей, которые буквально находятся на грани жизни и смерти.
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