«Надоел ваш ковид, сколько можно»: почему людей всё больше раздражают новости о пандемии

Недавно на НГС вышел материал о том, что происходит у морга ковидного госпиталя. В комментариях было на удивление много (более чем заслуженных) благодарностей за тяжелую правду. Но хватало и реплик в духе «надоел ваш ковид, сколько можно». «Пора завязывать тут новости читать... С утра хочется позитивных новостей, а тут одна чернуха постоянно», — заключает один из комментаторов. О том, что делать, если вас тоже раздражают материалы о пандемии, рассуждает обозреватель НГС Стас Соколов.



Я работаю на НГС уже больше 10 лет, и жалобы на «засилье негатива» слышу постоянно, они стали уже каким-то общим местом. Парадокс, правда, заключается в том, что, как правило, сетующий на обилие новостей о ДТП, пожарах и убийствах, часто не может вспомнить никаких других материалов. Хотя, открыв сайт, можно убедиться, что они всегда есть. Просто человека почему-то привлекает «всякая жесть», на другое он не обращает внимания. А сейчас к происшествиям добавились еще и статьи о пандемии.

