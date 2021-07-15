«Возвращаешься на работу и рыдаешь от бессилия»: крик души молодого врача из ковидной бригады

Как молодой врач, я и не знала, с чем придется столкнуться, выйдя на работу. Я ведь и терапевтом на участке побыть не успела, через полгода случился коронавирус. Вместе с возросшим числом больных пациентов возросло число паникеров. Иногда мы срывались на дом к совершенно здоровым, но крайне эмоциональным пациентам, при этом нас молча ждали тяжелые больные. Было очень обидно.

«Невыносимая нагрузка упала на наши плечи»

Со временем становилось только хуже, потому что многие коллеги ушли. Кто-то в моноинфекционные госпитали, кто-то не выдерживал нагрузки и писал заявление на увольнение. В нашей больнице и так дефицит кадров, а за время пандемии количество врачей сократилось вдвое. Это привело к тому, что невыносимая нагрузка упала на наши плечи. Уже давно мы работаем сутками, работаем в выходные дни. Мы совмещаем выезды на дом, прием в поликлинике, работу в стационаре.

Мы соглашаемся на любую сверхурочную работу, так как прекрасно понимаем наш долг перед пациентами. Выезжаем на дом днем и ночью, ведем прием в сотню человек и больше. Но очень грустно от того, что в ответ мы получаем только грубость, оскорбления и несчетное количество жалоб.