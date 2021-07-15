«Возвращаешься на работу и рыдаешь от бессилия»: крик души молодого врача из ковидной бригады

Ситуация с коронавирусом стала ощутимо тяжелой. Люди постоянно жалуются на то, что не могут получить помощь: врачи просто не приезжают. Их катастрофически не хватает. Те, кто остался в строю, работают сутками без отдыха и порой сами оказываются в тяжелом состоянии.
Каково сейчас тем, кто пытается спасать людей, заразившихся опасной инфекцией? О своей непростой работе нам анонимно рассказала врач, которая уже год работает в ковидной службе. За это время девушка и сама пережила тяжелую пневмонию, угрозы расправы, депрессию и приняла решение уйти из профессии. Далее — от первого лица.
Как молодой врач, я и не знала, с чем придется столкнуться, выйдя на работу. Я ведь и терапевтом на участке побыть не успела, через полгода случился коронавирус. Вместе с возросшим числом больных пациентов возросло число паникеров. Иногда мы срывались на дом к совершенно здоровым, но крайне эмоциональным пациентам, при этом нас молча ждали тяжелые больные. Было очень обидно.
«Невыносимая нагрузка упала на наши плечи»
Со временем становилось только хуже, потому что многие коллеги ушли. Кто-то в моноинфекционные госпитали, кто-то не выдерживал нагрузки и писал заявление на увольнение. В нашей больнице и так дефицит кадров, а за время пандемии количество врачей сократилось вдвое. Это привело к тому, что невыносимая нагрузка упала на наши плечи. Уже давно мы работаем сутками, работаем в выходные дни. Мы совмещаем выезды на дом, прием в поликлинике, работу в стационаре.
Мы соглашаемся на любую сверхурочную работу, так как прекрасно понимаем наш долг перед пациентами. Выезжаем на дом днем и ночью, ведем прием в сотню человек и больше. Но очень грустно от того, что в ответ мы получаем только грубость, оскорбления и несчетное количество жалоб.
Если вы сидите в очереди два-три часа, это не потому, что врач чай пьет на работе. Просто на одно время он принимает по три-четыре человека.
«Лично меня обещали убить»
Мы тоже люди, мы не можем объять необъятное. Честно говоря, нам неоднократно угрожали и физической расправой (лично меня обещали убить) пациенты, которым мы не уделяли должное количество внимания. Мы понимаем, но ведь это не наша вина! Наша система здравоохранения не справляется со сложившейся ситуацией, а виноватыми в глазах общественности остаются рядовые врачи, фельдшеры, медицинские сестры.
Но мы же стараемся изо всех сил. Мы тоже переживаем за каждого пациента. Приезжаешь к больным поздним вечером уже, а тебе в ответ «Почему так долго едете?! Да вас пора всех уже уволить! Вы не хотите работать! Не умеете работать!» Когда в лицо кидают препараты, говоря: «Запихните себе, нам не нужны такие». И ты возвращаешься на работу и рыдаешь от бессилия, ведь ты хотел как лучше. Ведь старался быстрее приехать, помочь всем, чем можешь.
«Коллеги оставили на пандемии свое здоровье»
Лично я перенесла коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, я прекрасно понимаю своих пациентов. Но я понимала и врачей, а поэтому покорно ждала, самостоятельно приобретала необходимые препараты, лечилась на дому. Мне пришлось выйти, как только пришел отрицательный результат ПЦР, несмотря на достаточно тяжелую пневмонию, я пошла на помощь врачам, на помощь пациентам.
Многие мои коллеги оставили на пандемии свое здоровье, свои нервы, многие сломались. Нас редко отпускают на больничный, и все заболевания приходится переносить на ногах, приобретая массу осложнений на всю оставшуюся жизнь. Лично я приняла решение покинуть ряды медицинских работников, пусть я и буду выглядеть слабаком и трусом. Но спустя год работы в ковидной бригаде я поняла, что хочу жить как человек, а не загнанный зверь. Доработаю до 2022-го и поеду в санаторий восстанавливать здоровье и точно не вернусь в медицину.
Мне очень жаль, потому что врач из меня вышел хороший. Знания есть, опыт, к работе ответственно подхожу. Если бы не эта ситуация... У нас многие закончили тяжелой депрессией, осенью в ту волну неоднократно приходили мысли суицидального характера. Просто если работать без отдыха, то очень сильно едут мозги.
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