Новый антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек

В Новосибирской области за сутки умерли
В Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 15 человек за сутки.
— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 27, 29, 59, 67, 67, 68, 71 года, 73 лет и женщины в возрасте 55, 57, 63, 68, 75, 81 года, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 059 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Ранее максимальное количество умерших равнялось 13: такая статистика была 24, 27, 29 сентября, 2 октября
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 128 пациентов, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации находятся 244 человека, на ИВЛ — 32 пациента
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.