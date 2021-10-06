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СрочноСкончался известный новосибирец. У него был ковид
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Новый антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек

В регионе зарегистрировано 182 новых случая заражения

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В отделениях реанимации находится <nobr class="_">244 человека</nobr>

В отделениях реанимации находится 244 человека

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В Новосибирской области за сутки умерли 15 человек от коронавируса

В Новосибирской области установился новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса — 15 человек за сутки.

— Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 27, 29, 59, 67, 67, 68, 71 года, 73 лет и женщины в возрасте 55, 57, 63, 68, 75, 81 года, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 059 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Ранее максимальное количество умерших равнялось 13: такая статистика была 24, 27, 29 сентября, 2 октября

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 128 пациентов, в том числе 32 ребенка. В отделениях реанимации находятся 244 человека, на ИВЛ — 32 пациента

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.

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смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
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