Двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида

В сводке оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области появились данные о смерти
Ранее НГС рассказывал, что девочка поступила в больницу с
— Приносим искренние соболезнования родным ребенка. Как уже неоднократно сообщалось, в статистику регионального оперштаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней, — рассказывали в ведомстве.
Сегодня в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что данные о смерти ребенка внесли после получения результатов экспертизы.
По данным оперативного штаба на утро 25 августа, в регионе за сутки зарегистрировано 183 новых случая коронавируса.
— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 58, 59, 67, 68, 68, 70, 75, 83 лет, девочка в возрасте
В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.
Ранее ученый-патоморфолог профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новый «дельта»-штамм вируса влияет на механизм смерти и какие постковидные осложнения могут привести к летальному исходу.
Осенью в Новосибирске может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.