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Двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида

Малышка скончалась в реанимации больницы

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Всего в регионе от коронавируса умерли 2596 человек

Всего в регионе от коронавируса умерли 2596 человек

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В сводке оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области появились данные о смерти 2-месячной девочки.

Ранее НГС рассказывал, что девочка поступила в больницу с 60%-м поражением легких и 2 недели находилась на ИВЛ. До этого в Минздраве региона сообщали, что точную причину смерти девочки устанавливает патолого-анатомическая экспертиза.

— Приносим искренние соболезнования родным ребенка. Как уже неоднократно сообщалось, в статистику регионального оперштаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней, — рассказывали в ведомстве.

Сегодня в Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что данные о смерти ребенка внесли после получения результатов экспертизы.

По данным оперативного штаба на утро 25 августа, в регионе за сутки зарегистрировано 183 новых случая коронавируса.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 58, 59, 67, 68, 68, 70, 75, 83 лет, девочка в возрасте 2 месяцев, женщины в возрасте 83 лет и 91 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2596 человек, — говорится в сообщении.


В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.

СЮЖЕТ

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Ранее ученый-патоморфолог профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, как новый «дельта»-штамм вируса влияет на механизм смерти и какие постковидные осложнения могут привести к летальному исходу.

Осенью в Новосибирске может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.

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