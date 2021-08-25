Двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида

В сводке оперативного штаба по коронавирусу Новосибирской области появились данные о смерти 2-месячной девочки.

Ранее НГС рассказывал, что девочка поступила в больницу с 60%-м поражением легких и 2 недели находилась на ИВЛ. До этого в Минздраве региона сообщали, что точную причину смерти девочки устанавливает патолого-анатомическая экспертиза.

— Приносим искренние соболезнования родным ребенка. Как уже неоднократно сообщалось, в статистику регионального оперштаба попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус. Основную причину смерти устанавливает патолого-анатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней, — рассказывали в ведомстве.