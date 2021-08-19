Вирусолог назвал причины, которые спровоцируют четвертую волну коронавируса

Осенью в Новосибирске может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.

Губернатор Андрей Травников уже сообщил, что власти готовятся к очередной волне:

— Мы все помним осень прошлого года, когда в августе и сентябре мы, посчитав, что пандемия прошла, радостно поехали отдыхать, забыли про меры безопасности. И когда вернулись к своим рабочим местам, местам учебы, то нас настигла вторая волна. Второй риск — мы видим, что вирус меняется. В третью волну болело много молодежи, особенно настораживает, что стали болеть дети. Исходя из всех этих предпосылок, готовимся к тому, что осенью возможна четвертая волна.