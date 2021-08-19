Вирусолог назвал причины, которые спровоцируют четвертую волну коронавируса

Новосибирский вирусолог назвал факторы развития четвертой волны ковида
Осенью в Новосибирске может произойти очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, к этому приведет начало учебного года в школах, колледжах и вузах.
Губернатор Андрей Травников уже сообщил, что власти готовятся к очередной волне:
— Мы все помним осень прошлого года, когда в августе и сентябре мы, посчитав, что пандемия прошла, радостно поехали отдыхать, забыли про меры безопасности. И когда вернулись к своим рабочим местам, местам учебы, то нас настигла вторая волна. Второй риск — мы видим, что вирус меняется. В третью волну болело много молодежи, особенно настораживает, что стали болеть дети. Исходя из всех этих предпосылок, готовимся к тому, что осенью возможна четвертая волна.
Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов в разговоре с НГС предположил, какие факторы могут привести к росту числа заболевших.
— Волны возникают либо из-за появления нового варианта вируса, либо из-за ослабления противоэпидемических мер, либо из-за смены эпидемической обстановки. Новый вариант «дельта» у нас появился и вызвал третью волну. Четвертую может вызвать новый вариант вируса, но он пока не просматривается, или какое-то иное новое обстоятельство. Им может стать начало учебного года, потому что возобновятся контакты среди молодежи. Много детей пойдут в первый класс, студентов — в вузы, причем они приедут из разных городов, — говорит специалист.
По словам вирусолога, развитию четвертой волны может способствовать также и низкий уровень вакцинации.
В августе НГС сравнил статистику госпитализаций в первую, вторую и третью волны коронавируса. Выяснилось, что их количество увеличилось. Эксперты объяснили, с чем это связано.